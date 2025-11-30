Zo wordt Verstappen volgende week wereldkampioen Formule 1 in Abu Dhabi
Max Verstappen heeft zijn achterstand op Lando Norris in Qatar teruggebracht naar twaalf punten. Dat betekent dat de Nederlander volgende week nog altijd kans maakt op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap.
Max Verstappen ving de race in Qatar aan vanaf de derde plaats, maar wist direct bij de start aan Lando Norris voorbij te gaan. Red Bull Racing was vervolgens wakker tijdens een safety car-periode. De renstal haalde Verstappen direct naar binnen, waar McLaren allebei hun coureurs door liet rijden. De Limburger wist zo de race te winnen, met Oscar Piastri op de tweede plaats. Norris leek lange tijd vijfde te worden, maar schoof door naar P4 na een foutje van Kimi Antonelli in de voorlaatste ronde.
Hoe wordt Verstappen wereldkampioen in Abu Dhabi?
Dat betekent voor Abu Dhabi het volgende: als Verstappen de race in Abu Dhabi wint, moet hij minimaal twaalf punten inlopen. Bij twaalf punten komt het tweetal dan gelijk qua punten, maar Verstappen heeft dan een overwinning meer. Als de Red Bull Racing-coureur op Yas Marina als eerste over de streep komt, betekent dit dat Norris maximaal vierde mag worden. Als de Brit op het podium eindigt, is hij wereldkampioen.
Wat als Verstappen niet wint?
Als Verstappen de race niet wint, moet hij minimaal dertien punten inlopen op Norris. De twee hebben dan beiden zeven overwinningen, maar Norris is vaker tweede geworden. Dat kan dan doorslaggevend zijn. Als Verstappen tweede wordt, mag Norris maximaal als achtste over de streep komen. Als Verstappen derde wordt, mag Norris maximaal negende worden. Als Verstappen niet op het podium eindigt, is het hoe dan ook klaar voor de Nederlander.
Piastri doet ook nog mee
Oscar Piastri staat momenteel vier punten achter Verstappen en zestien punten achter Norris. Ook de Australiër doet dus nog altijd mee om het wereldkampioenschap. We krijgen dus een driestrijd in Abu Dhabi.
