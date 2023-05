Jan Bolscher

Red Bull Racing heeft in Azerbeidzjan voor de tweede keer dit seizoen de snelste pitstop genoteerd. In de straten van Bakoe werd Sergio Pérez in 2,30 seconden van nieuwe sloffen voorzien.

Het Formule 1-seizoen van 2023 wordt tot op heden gedomineerd door Red Bull Racing. De formatie uit Milton Keynes heeft de eerste vier races van het jaar stuk voor stuk op haar naam geschreven, waarbij het twee keer Max Verstappen en twee keer Sergio Pérez was die als eerste over de streep kwam. Bij de constructeurs gaat de renstal dan ook met een aangename marge aan kop. Red Bull Racing heeft nu al 180 WK-punten uit het vuur weten te slepen, gevolgd door Aston Martin met 87 WK-punten en Mercedes met 76 WK-punten.

Red Bull Racing aan kop

Bij de constructeurs is het momenteel Verstappen die aan kop gaat. Met 93 WK-punten heeft de tweevoudig wereldkampioen een kleine voorsprong op zijn teammaat. Pérez wist afgelopen weekend door zowel op zaterdag als zondag als eerste over de streep te komen het gat terug te brengen naar zes punten, waarmee zijn teller inmiddels op 87 staat. De top drie wordt gecompleteerd door Fernando Alonso (60 WK-punten), gevolgd door Lewis Hamilton (48 WK-punten) en Carlos Sainz (34 WK-punten).

DHL Fastest Pit Stop Championship

Maar ook naast de baan doet Red Bull Racing goede zaken. In Azerbeidzjan was de renstal voor de tweede keer dit seizoen het snelst in de pitstraat. Pérez werd in 2,30 seconden van nieuwe banden voorzien. Daarmee is Red Bull Racing naar 99 punten gestegen in het DHL Fastest Pit Stop Championship, slechts vier punten verwijderd van het team van Ferrari. Bekijk de volledige uitslag in de video hieronder.