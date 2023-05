Poll: Met welke livery moet Red Bull Racing in Miami gaan rijden?

Redactie

Dinsdag 2 mei 2023 14:28 - Laatste update: 14:34

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez zal in Miami iets anders voor de dag komen. Het Oostenrijkse team heeft de Make Your Mark livery-ontwerpwedstrijd uitgeschreven en heeft uiteindelijk vier ontwerpen overgehouden om uit te kiezen. Dinsdag zal de renstal onthullen waarmee het gaat racen in Miami.

Red Bull Racing heeft wel vaker een tijdelijk kleurenschema toegepast op de bolide. Zo dompelde het team de RB16B in 2021 onder in een geheel witte kleurenschema, ter ere van de samenwerking met Honda. Het was de bedoeling om ermee te rijden tijdens de Grand Prix van Japan, maar aangezien die verviel, werd ervoor gekozen om ermee te racen in Turkije.

Drie ontwerpen

Voor de eerste van de drie Grand Prix-weekenden die in Amerika gaat plaatsvinden heeft het team een wedstrijd uitgeschreven en uiteindelijk vier ontwerpen overgehouden. De renstal uit Milton Keynes zal dinsdag haar keuze onthullen, maar wij zijn benieuwd naar jouw mening. Welk ontwerp spreekt jou het meest aan? Laat het weten in de poll onder dit artikel.