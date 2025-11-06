Op deze datums worden de F1-auto's voor 2026 gelanceerd
Op deze datums worden de F1-auto's voor 2026 gelanceerd
Het Formule 1-seizoen van 2025 is nog niet eens voorbij of de focus ligt al deels op het seizoen van 2026. Dit is het overzicht van alle dagen waarop de elf teams hun auto voor aankomend jaar gaan lanceren.
Elk seizoen is de lancering van de auto's voor veel fans, teams en coureurs het moment waarop het seizoen echt gaat beginnen en de winterstop voorbij is. Normaal gesproken laten alle teams hun auto's zien in februari, in een periode die vaak duurt van het begin tot het einde van de maand als de testdagen op het programma staan in Bahrein. Maar de testdagen zijn nu wat eerder én op twee verschillende locaties, vanwege de nieuwe technische reglementen. Er vinden tussen 26 en 30 januari achter gesloten deuren testdagen plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In Bahrein mag de media er wel bij zijn. Dit gebeurt tussen 11 en 13 februari en tussen 18 en 20 februari. Vorig jaar lanceerde McLaren als eerste haar nieuwe bolide, toen het op 13 februari het doek van de auto af trok. Red Bull Racing was op 25 februari de laatste die de auto aan de buitenwereld liet zien. Tussendoor vond op 18 februari nog het F1 75-live launchevent plaats in de O2 Arena in Londen. Hoe is dat in 2026?
Overzicht van lanceringen
Ford Racing maakte als eerste bekend dat het op 15 januari een presentatie zal houden en de verwachting is dat Red Bull Racing en Racing Bulls daar hun auto's zullen onthullen. Vervolgens heeft Audi aangekondigd dat het haar F1-concept laat zien op 12 november.
Gerelateerd
Net binnen
Lawson reageert op beschuldigingen Mexicaanse federatie: "Ik was erg verrast"
- 14 minuten geleden
Op deze datums worden de F1-auto's voor 2026 gelanceerd
- 19 minuten geleden
VIDEO | Jos Verstappen verbaast over situatie: 'Ik zou met de vuist op tafel slaan' | GPFans News
- 36 minuten geleden
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 1 uur geleden
- 5
'Totale ineenstoring Piastri komt door oplopende druk door titelstrijd'
- 1 uur geleden
- 2
Audi maakt lanceerdatum bekend, onthulling F1-concept 2026 eerder dan verwacht
- 1 uur geleden
Veel gelezen
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober