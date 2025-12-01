close global

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend

Vincent Bruins
Het Formule 1-seizoen van 2025 is nog niet eens voorbij of de focus ligt al deels op het seizoen van 2026. Dit is het overzicht van alle dagen waarop de elf teams hun auto voor aankomend jaar gaan lanceren.

Elk seizoen is de lancering van de auto's voor veel fans, teams en coureurs het moment waarop het seizoen echt gaat beginnen en de winterstop voorbij is. Normaal gesproken laten alle teams hun auto's zien in februari, in een periode die vaak duurt van het begin tot het einde van de maand als de testdagen op het programma staan in Bahrein. Maar de testdagen zijn nu wat eerder én op twee verschillende locaties, vanwege de nieuwe technische reglementen. Er vinden tussen 26 en 30 januari achter gesloten deuren testdagen plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In Bahrein mag de media er wel bij zijn. Dit gebeurt tussen 11 en 13 februari en tussen 18 en 20 februari. Vorig jaar lanceerde McLaren als eerste haar nieuwe bolide, toen het op 13 februari het doek van de auto af trok. Red Bull Racing was op 25 februari de laatste die de auto aan de buitenwereld liet zien. Tussendoor vond op 18 februari nog het F1 75-live launchevent plaats in de O2 Arena in Londen. Hoe is dat in 2026?

Overzicht van lanceringen

Ford Racing maakte als eerste bekend dat het op 15 januari een presentatie zal houden en de verwachting is dat Red Bull Racing en Racing Bulls daar hun auto's zullen onthullen. Vervolgens kondigde Audi aan haar F1-concept te laten zien op 12 november. Aston Martin volgde door bekend te maken dat de AMR26 wordt onthuld op 9 februari.

Overzicht lanceerdatums Formule 1-auto's 2026
Team Datum Nederlandse tijd Waar?
Audi

12 november 2025

(alleen concept)

 21:00 uur audif1.com
Red Bull

15 januari 2026

(presentatie Ford Racing)

 Onbekend Detroit
Racing Bulls

15 januari 2026

(presentatie Ford Racing)

 Onbekend Detroit
Aston Martin 9 februari 2026 Onbekend Saoedi-Arabië
McLaren
Ferrari
Mercedes
Williams
Haas
Alpine
Cadillac

