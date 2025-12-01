Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
Het Formule 1-seizoen van 2025 is nog niet eens voorbij of de focus ligt al deels op het seizoen van 2026. Dit is het overzicht van alle dagen waarop de elf teams hun auto voor aankomend jaar gaan lanceren.
Elk seizoen is de lancering van de auto's voor veel fans, teams en coureurs het moment waarop het seizoen echt gaat beginnen en de winterstop voorbij is. Normaal gesproken laten alle teams hun auto's zien in februari, in een periode die vaak duurt van het begin tot het einde van de maand als de testdagen op het programma staan in Bahrein. Maar de testdagen zijn nu wat eerder én op twee verschillende locaties, vanwege de nieuwe technische reglementen. Er vinden tussen 26 en 30 januari achter gesloten deuren testdagen plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In Bahrein mag de media er wel bij zijn. Dit gebeurt tussen 11 en 13 februari en tussen 18 en 20 februari. Vorig jaar lanceerde McLaren als eerste haar nieuwe bolide, toen het op 13 februari het doek van de auto af trok. Red Bull Racing was op 25 februari de laatste die de auto aan de buitenwereld liet zien. Tussendoor vond op 18 februari nog het F1 75-live launchevent plaats in de O2 Arena in Londen. Hoe is dat in 2026?
Overzicht van lanceringen
Ford Racing maakte als eerste bekend dat het op 15 januari een presentatie zal houden en de verwachting is dat Red Bull Racing en Racing Bulls daar hun auto's zullen onthullen. Vervolgens kondigde Audi aan haar F1-concept te laten zien op 12 november. Aston Martin volgde door bekend te maken dat de AMR26 wordt onthuld op 9 februari.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 8 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 54 minuten geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 1 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november