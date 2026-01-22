Het Formule 1-seizoen van 2025 is voorbij, de kerstperiode en oud en nieuw liggen achter ons, en dus ligt de focus ligt op het seizoen van 2026. Dit is het overzicht van alle dagen waarop de elf teams hun auto voor dit jaar gaan lanceren.

Elk seizoen is de lancering van de auto's voor veel fans, teams en coureurs het moment waarop het seizoen echt gaat beginnen en de winterstop voorbij is. Normaal gesproken laten alle teams hun auto's zien in februari, in een periode die vaak duurt van het begin tot het einde van de maand als de testdagen op het programma staan in Bahrein. Maar de testdagen zijn nu wat eerder én op twee verschillende locaties, vanwege de nieuwe technische reglementen. Er vinden tussen 26 en 30 januari achter gesloten deuren testdagen plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya. In Bahrein mag de media er wel bij zijn. Dit gebeurt tussen 11 en 13 februari en tussen 18 en 20 februari. Vorig jaar lanceerde McLaren als eerste haar nieuwe bolide, toen het op 13 februari het doek van de auto af trok. Red Bull Racing was op 25 februari de laatste die de auto aan de buitenwereld liet zien. Tussendoor vond op 18 februari nog het F1 75-live launchevent plaats in de O2 Arena in Londen. Hoe is dat in 2026?

Artikel gaat verder onder video

Overzicht van lanceringen

Ford Racing maakte als eerste bekend dat het op 15 januari een presentatie zou houden en daar werden dan ook de auto's van Red Bull en Racing Bulls onthuld. Aston Martin volgde door bekend te maken dat de AMR26 wordt onthuld op 9 februari.

Alpine en Cadillac waren daarna aan de beurt met aankondigingen voor 23 januari en 8 februari, respectievelijk. Het laatstgenoemde team pakt vooral uit door de kleurstelling tijdens de Super Bowl te laten zien.

Audi maakte bekend op 20 januari het doek van de wagen te trekken, nadat op 12 november al een concept was uitgekomen. Op dezelfde dag was er een aparte launch voor de Honda-power unit.

Ferrari kondigde vlak voor de kerst aan dat het doek van de scharlakenrode bolide wordt getrokken op 23 januari. Haas, die een uitgebreidere samenwerking heeft met Toyota Gazoo Racing, zou dit op dezelfde dag doen, totdat de lancering naar 19 januari werd verplaatst om een clash met Alpine en Ferrari te voorkomen.

Mercedes kondigde direct na de kerstvakantie aan de eerste foto's op 22 januari te laten zien, voordat er een daadwerkelijk launchevenement plaatsvindt op 2 februari. Een dag later zal Williams aan de beurt zijn. McLaren kondigde met 9 februari als laatste een datum aan en komt dus ook als laatste aan de beurt.