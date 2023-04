Jan Bolscher

Zondag 30 april 2023 11:15

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kan zich volledig vinden in de felle kritiek die Max Verstappen na afloop van de sprintrace in Bakoe uitte richting George Russell. Volgens de Brit is zijn coureur "een olifant die dit niet zal vergeten."

Verstappen moest op zaterdag tekenen voor de derde plaats in de eerste sprintrace van het Formule 1-seizoen 2023, nadat hij schade aan zijn sidepod opliep door contact met Russell in de openingsfase. Na afloop stonden beide heren volledig tegenover elkaar. Verstappen reageerde opvallend fel richting Russell die hij onder andere een "dickhead" noemde, terwijl de Mercedees-coureur op zijn beurt niet begreep waarom Verstappen zoveel risico zou nemen aan de buitenkant: "Ik ga niet aan de kant omdat Max Verstappen in een Red Bull eraan komt", klonk het onder andere.

Geen ruimte

In gesprek met Sky Sports F1 blikt Horner terug op het incident: "Met wat er in bocht één gebeurde kan ik leven, bocht twee was hard racen tussen twee harde coureurs, maar in bocht drie liet hij hem geen ruimte. Hij was daar logischerwijs door gefrustreerd en uitte zijn mening tegenover George. Het was waarschijnlijk goed dat George zijn helm opliet. Dat begrijp je wel."

Olifant

Horner vervolgt: "Max is een competitieve coureur, en als je schade aan je auto krijgt ben je teleurgesteld. Hij is een olifant: hij zal dit niet vergeten. Max deed het goed bij de herstart waar hij George weer inhaalde, en daarna begonnen de banden te oververhitten. De schade die hij had... De balans verschoof. We hoorden vanuit Milton Keynes dat de balans verschoof en dat het een grote handicap was", doelt hij op de fabriek van het team.