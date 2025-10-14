Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

De Formule 1 strijkt neer in Austin, Texas voor de eerste van vier raceweekenden op de Amerikaanse continenten. De Grand Prix van de Verenigde Staten staat voor de deur. Door het tijdsverschil zal het voor de Nederlandse fans een avondrace zijn. En jij kunt die avond nog spannender maken met enkele uitdagende weddenschappen bij partner TOTO.

De Grand Prix van Singapore zat vol met interessante momenten. Contact in de openingsronden, het onvoorspelbare weer en de verschillende strategieën speelden daar allemaal een rol in. Vooral de kampioenschapsleider kon niet tevreden zijn met zijn weekend. Op het Circuit of the Americas kunnen we wellicht ook een verrassende winnaar verwachten met hoe onvoorspelbaar de wedstrijden daar zijn. Wie weet ben jij na de Verenigde Staten ook een winnaar door in te zetten bij TOTO op één van onderstaande weddenschappen.

Wie zegeviert in de Verenigde Staten?

In Singapore werd het opnieuw duidelijk dat het geen tweestrijd, maar een driestrijd is voor het wereldkampioenschap van 2025. Wordt het gat in de punten verder gedicht in de Verenigde Staten dankzij een vijfde overwinning van het seizoen?

Max Verstappen - Winnaar (Race) - odd 3,00

Voorsprong van de winnaar

Het Circuit of the Americas is het toneel geweest van een aantal close finishes, zoals in 2012 en 2018, toen de gaten tussen de nummers één en twee respectievelijk 0.675 seconden en 1.281 seconden waren. We hebben echter ook verschillende dominante optredens gezien in Texas. Gaat de winnaar domineren of moet hij in de verdediging ten opzichte van de nummer twee?

Marge - onder de 5 seconden (Race) - odd 1,66

Marge - tussen 5 en 10 seconden (Race) - odd 3,50

Marge - meer dan 10 seconden (Race) - odd 4,50

Op het podium

Voor de vierde keer dit seizoen stond er in Singapore slechts één papajakleurige bolide op het podium. Kunnen de vechtende ploegmaten zich een beetje herstellen en allebei een beker verdienen in de Grand Prix van de Verenigde Staten?

Oscar Piastri - Top 3 (Race) - odd 1,44

Lando Norris - Top 3 (Race) - odd 1,36

Cruciale pit stops

Pit stops spelen een grote rol in Grands Prix, al helemaal wanneer het ontzettend heet wordt in Texas. Warme temperaturen kunnen namelijk zorgen voor een boel bandenslijtage. Hoe meer pitstops er gedaan worden, hoe belangrijker het is dat je de beste pitcrew hebt. Maar wiens monteurs zijn nou het allersnelst op zondag?

Ferrari - Snelste pitstop (Race) - odd 1,91

McLaren - Snelste pitstop (Race) - odd 3,75

Red Bull - Snelste pitstop (Race) - odd 3,75

Wereldkampioen van 2025

De puntenstand is na Singapore nog spannender geworden, aangezien de kampioenschapsleiders achter Max Verstappen waren gefinisht. Gaat het hem lukken het gat verder te dichten en uiteindelijk de wereldbeker van 2025 in beslag te nemen?

Max Verstappen - Winnaar Coureurskampioenschap - odd 7,50

Gerelateerd