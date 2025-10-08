Wolff hoopt op terugkeer GP van Korea en wijst naar sterkst groeiende F1-doelgroep
Wolff hoopt op terugkeer GP van Korea en wijst naar sterkst groeiende F1-doelgroep
Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zou de Formule 1 er goed aan doen om terug te keren naar Zuid-Korea. In gesprek met Reuters legt de Oostenrijker uit dat de snelst groeiende doelgroep van de Formule 1 jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar zijn en dat juist in Zuid-Korea die groep erg actief is op sociale media.
De Grand Prix van Korea werd in 2010 voor het eerst verreden op het Zuid-Koreaanse Korean International Circuit. Fernando Alonso wist die eerste race te winnen, waarna Sebastian Vettel drie keer op rij de hoogste trede van het podium mocht betreden. De race in Korea verdween echter na 2013, maar volgens Wolff is er potentie om terug te keren naar het Oost-Aziatische land.
Onbenutte markt
"Het is al een tijdje een onbenutte markt, zeker omdat de Formule 1 de laatste jaren een enorme groei heeft doorgemaakt, vooral onder de jongere doelgroep. Onze snelst groeiende groep bestaat uit jonge vrouwen van 15 tot 24 jaar en zij zijn erg actief op sociale media. Zuid-Korea is een land dat enorm verbonden is met sociale media. Het zou geweldig zijn als we konden terugkomen en laten zien hoe de Formule 1 de afgelopen tien jaar is veranderd", legt de teambaas van Mercedes uit.
Boost geven aan Aziatische coureurs
Daarnaast zou het een boost geven aan Aziatische coureurs, van wie er voorlopig niet veel rondlopen in de koningsklasse. "Mensen moeten helden kunnen zien. Toen we een golf van Duitse coureurs kregen, kwam dat doordat kinderen Michael Schumacher zagen. Het heeft zo’n vonk nodig die het vuur aansteekt en dan gaat het vanzelf rollen", aldus Wolff.
Gerelateerd
Net binnen
CEO titelsponsor Mercedes biedt excuses aan na overwinning: "Was wellicht misplaatst"
- 34 minuten geleden
Media-analist Van Nieuwenhuijzen: 'Viaplay vertrekt uit Nederland bij verliezen F1-rechten'
- 1 uur geleden
- 3
Ben Sulayem lijkt sowieso herkozen te worden als FIA-president: dit is waarom
- 1 uur geleden
- 5
'Verstappen speelt rol bij Mercedes-gesprekken: ze ruilen liever Russell in dan Antonelli'
- 1 uur geleden
- 2
Herbert ziet Verstappen inleveren op de concurrentie: "Geweldig voor ons als fans"
- 2 uur geleden
- 15
Wolff voelt Horner-leegte: 'Christian was een goede slechterik'
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober