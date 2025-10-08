close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Toto Wolff in Zandvoort

Wolff hoopt op terugkeer GP van Korea en wijst naar sterkst groeiende F1-doelgroep

Wolff hoopt op terugkeer GP van Korea en wijst naar sterkst groeiende F1-doelgroep

Remy Ramjiawan
Toto Wolff in Zandvoort

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zou de Formule 1 er goed aan doen om terug te keren naar Zuid-Korea. In gesprek met Reuters legt de Oostenrijker uit dat de snelst groeiende doelgroep van de Formule 1 jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar zijn en dat juist in Zuid-Korea die groep erg actief is op sociale media.

De Grand Prix van Korea werd in 2010 voor het eerst verreden op het Zuid-Koreaanse Korean International Circuit. Fernando Alonso wist die eerste race te winnen, waarna Sebastian Vettel drie keer op rij de hoogste trede van het podium mocht betreden. De race in Korea verdween echter na 2013, maar volgens Wolff is er potentie om terug te keren naar het Oost-Aziatische land.

Onbenutte markt

"Het is al een tijdje een onbenutte markt, zeker omdat de Formule 1 de laatste jaren een enorme groei heeft doorgemaakt, vooral onder de jongere doelgroep. Onze snelst groeiende groep bestaat uit jonge vrouwen van 15 tot 24 jaar en zij zijn erg actief op sociale media. Zuid-Korea is een land dat enorm verbonden is met sociale media. Het zou geweldig zijn als we konden terugkomen en laten zien hoe de Formule 1 de afgelopen tien jaar is veranderd", legt de teambaas van Mercedes uit.

Boost geven aan Aziatische coureurs

Daarnaast zou het een boost geven aan Aziatische coureurs, van wie er voorlopig niet veel rondlopen in de koningsklasse. "Mensen moeten helden kunnen zien. Toen we een golf van Duitse coureurs kregen, kwam dat doordat kinderen Michael Schumacher zagen. Het heeft zo’n vonk nodig die het vuur aansteekt en dan gaat het vanzelf rollen", aldus Wolff.

Gerelateerd

Mercedes Toto Wolff

Net binnen

CEO titelsponsor Mercedes biedt excuses aan na overwinning:
Viering in Singapore

CEO titelsponsor Mercedes biedt excuses aan na overwinning: "Was wellicht misplaatst"

  • 34 minuten geleden
Media-analist Van Nieuwenhuijzen: 'Viaplay vertrekt uit Nederland bij verliezen F1-rechten'
Viaplay

Media-analist Van Nieuwenhuijzen: 'Viaplay vertrekt uit Nederland bij verliezen F1-rechten'

  • 1 uur geleden
  • 3
 Ben Sulayem lijkt sowieso herkozen te worden als FIA-president: dit is waarom
FIA

Ben Sulayem lijkt sowieso herkozen te worden als FIA-president: dit is waarom

  • 1 uur geleden
  • 5
 'Verstappen speelt rol bij Mercedes-gesprekken: ze ruilen liever Russell in dan Antonelli'
Rijdersbezetting Mercedes

'Verstappen speelt rol bij Mercedes-gesprekken: ze ruilen liever Russell in dan Antonelli'

  • 1 uur geleden
  • 2
 Herbert ziet Verstappen inleveren op de concurrentie:
Max Verstappen

Herbert ziet Verstappen inleveren op de concurrentie: "Geweldig voor ons als fans"

  • 2 uur geleden
  • 15
 Wolff voelt Horner-leegte: 'Christian was een goede slechterik'
Wolff vs Horner

Wolff voelt Horner-leegte: 'Christian was een goede slechterik'

  • 2 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x