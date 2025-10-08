Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zou de Formule 1 er goed aan doen om terug te keren naar Zuid-Korea. In gesprek met Reuters legt de Oostenrijker uit dat de snelst groeiende doelgroep van de Formule 1 jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar zijn en dat juist in Zuid-Korea die groep erg actief is op sociale media.

De Grand Prix van Korea werd in 2010 voor het eerst verreden op het Zuid-Koreaanse Korean International Circuit. Fernando Alonso wist die eerste race te winnen, waarna Sebastian Vettel drie keer op rij de hoogste trede van het podium mocht betreden. De race in Korea verdween echter na 2013, maar volgens Wolff is er potentie om terug te keren naar het Oost-Aziatische land.

Onbenutte markt

"Het is al een tijdje een onbenutte markt, zeker omdat de Formule 1 de laatste jaren een enorme groei heeft doorgemaakt, vooral onder de jongere doelgroep. Onze snelst groeiende groep bestaat uit jonge vrouwen van 15 tot 24 jaar en zij zijn erg actief op sociale media. Zuid-Korea is een land dat enorm verbonden is met sociale media. Het zou geweldig zijn als we konden terugkomen en laten zien hoe de Formule 1 de afgelopen tien jaar is veranderd", legt de teambaas van Mercedes uit.

Boost geven aan Aziatische coureurs

Daarnaast zou het een boost geven aan Aziatische coureurs, van wie er voorlopig niet veel rondlopen in de koningsklasse. "Mensen moeten helden kunnen zien. Toen we een golf van Duitse coureurs kregen, kwam dat doordat kinderen Michael Schumacher zagen. Het heeft zo’n vonk nodig die het vuur aansteekt en dan gaat het vanzelf rollen", aldus Wolff.

