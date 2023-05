Formule 1-race in Miami dit weekend gratis te bekijken: dit is hoe het werkt

Advertorial door F1TV

Dinsdag 2 mei 2023 11:00 - Laatste update: 11:47

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Miami aankomend weekend. Na deze zeven dagen wordt de proefperiode - tenzij deze tijdig opgezegd is - omgezet in een jaarabonnement.

In aanloop naar de vijfde race van het seizoen, komend weekend in Miami, heeft F1 TV Pro een nieuwe actie geïntroduceerd om potentiële klanten kennis te laten maken met het platform. De streamingsdienst geeft nieuwe klanten de kans om F1 TV Pro 7 dagen volledig gratis uit te proberen, alvorens de dienst wordt omgezet in een jaarabonnement van 64,99 euro per jaar - omgerekend nog geen 5,42 euro per maand. Tijdens deze proefperiode kun je gratis gebruik maken van alles wat F1 TV Pro te bieden heeft, inclusief de live streams voor de Grand Prix van Miami. Vraag je nu deze Free Trial aan, dan kijk je dus dit gehele weekend kosteloos naar het Amerikaanse spektakelstuk in Miami.

Gratis proefperiode van 7 dagen bij F1 TV Pro

De 'kennismakingsactie' van F1 TV Pro kan per direct aangevraagd worden, maar uiterlijk tot 8 mei aanstaande. De gratis proefperiode geldt alleen voor nieuwe klanten die nog geen lopend abonnement hebben bij de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Tijdens de proefperiode kan het abonnement vrijblijvend opgezegd worden. Je zit dan nergens aan vast. Doe je dit niet, dan wordt deze na afloop van de zeven dagen automatisch omgezet naar een jaarabonnement. Ook deze is zeer voordelig, want omgerekend betaal je bij F1 TV Pro slechts 5,42 euro per maand om al het Formule 1-spektakel te kunnen aanschouwen.

Live racesessies kijken of onboard meerijden met de coureurs

Voor een paar euro per maand, zit jij op de eerste rij als het nieuwe Formule 1-seizoen geopend wordt. F1 TV Pro biedt immers het meest complete pakket aan dat je je kunt wensen. Zo kijk je uiteraard live naar alle racesessies - inclusief voor- en nabeschouwingen -, maar kun je ook switchen tussen alle onboard-camera's, waardoor je live mee kunt rijden met een coureur naar keuze. Tevens luister je met F1 TV Pro naar alle boordradio's van de rijders en de pitmuur. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over reclames, want F1 TV Pro biedt alles advertentie- en reclamevrij aan. Je hoeft dus letterlijk geen minuut van het spektakel op en naast de baan te missen.

Live meerijden met de coureurs via F1 TV Pro

Stel je eigen pitmuur met data samen

Ook voor de echte data-analist biedt F1 TV Pro uitkomst. Met het Pro-pakket stel je eenvoudig je 'eigen pitmuur' samen, met rondetijden, realtime telemetrie, boordradio-fragmenten, coureursoverzichten en de bandenstrategieën. Is het raceweekend voorbij? Niet getreurd, want met F1 TV Pro kun je doordeweeks naar een oneindig aantal exclusieve documentaires kijken of struinen door een enorme hoeveelheid archiefmateriaal.

Kijk overal en altijd op welk apparaat dan ook

Met F1 TV Pro hoef je niet thuis te blijven om een Grand Prix te kijken. Je streamt het racespektakel eenvoudig naar ieder gewenst apparaat. Zo kijk je de Formule 1 op je televisie, computer, tablet of smartphone. Ook wordt F1 TV Pro ondersteund door zowel Roku, Apple TV, Google TV als FireTV. Met een account op F1 TV Pro kun je inloggen op maar liefst zes verschillende apparaten tegelijk. De stream van de hoofdrace is beperkt tot één apparaat tegelijk.

Klik hier voor de landingspagina van F1TV Pro om de streamingsdienst zeven dagen lang gratis uit te proberen.