Grand Prix Abu Dhabi: 7 dingen die je wilt weten over het raceweekend

De F1 Grand Prix van Abu Dhabi staat over een paar maanden op het programma als slotstuk van het seizoen 2025. Met onder meer een spannende ontknoping in het kampioenschap bij de coureurs is er genoeg reden om uit te kijken naar het weekend in Abu Dhabi. In dit artikel beantwoorden we de meest gestelde vragen over de Grand Prix van Abu Dhabi die door de bezoekers worden gesteld.

Wanneer is het raceweekend precies in 2025?

De Grand Prix van Abu Dhabi staat in 2025 gepland voor het weekend van vijf, zes en zeven december. De eerst twee vrije trainingen op het Yas Marina Circuit staan gepland op de vrijdag, terwijl er op zaterdag nog een training en daarna een kwalificatie op het programma staat. Op zondag zal vervolgens de laatste Grand Prix van het seizoen 2025 om 14:00 uur (Nederlandse tijd) beginnen.

Welke tribune kies je voor de meeste inhaalacties?

Tijdens de race zullen de fans graag veel inhaalacties zien. Wat zijn daar nou de beste bochten en dus tribunes voor? De meeste inhaalacties vinden plaats aan het einde van de eerste bocht (rechte stuk), maar vooral bij de tribune in bocht zes (DRS-zone na lang recht stuk) en aan het einde van bocht negen (DRS-zone en lang recht stuk). Op deze plekken van het circuit zullen de coureurs de beste kans hebben om in te halen, omdat ze dan op volle snelheid richting bocht zes en negen gaan en ook nog hulpmiddelen krijgen (DRS) om ervoor te zorgen dat er extra snelheid gemaakt kan worden voor een inhaalactie. Daarnaast is er genoeg ruimte op de baan om met twee en soms zelfs drie auto's naast elkaar te rijden. Ook de Marina Grandstand Oranjetribune is een mooie plek voor inhaalacties, een tribune die op het rechte stuk tussen bocht zeven en negen zit.

Vlieg je beter via Abu Dhabi of op Dubai?

Voor de fans die naar de Grand Prix van Abu Dhabi af gaan reizen, zijn er twee goede opties. De eerste optie is om naar het vliegveld van Dubai te vliegen en vanaf daar naar het circuit te gaan. Met de auto zal het iets meer dan een uur rijden zijn, en hou er met de bus rekening mee dat je van Dubai naar Abu Dhabi gaat om vervolgens over te stappen op buslijn 160 om uit te komen bij Yas Island. De tweede optie is het Zayed International Airport. Het vliegveld ligt op een kwartier rijden van het circuit. Wie tijd wil besparen, kan het beste richting het vliegveld van Abu Dhabi reizen. Dit zal tevens de goedkopere optie zijn ten opzichte van een reis naar Dubai. In de buurt van het vliegveld in Abu Dhabi zit het Premier Inn-hotel, het enige hotel dat echt nagenoeg bij het hotel ligt. Verder van het circuit kom je hotels tegen zoals 4*+ Tryp by Wyndham of 5* Media Rotana, met daarnaast ook nog Hilton, Yas Viceroy, Shangri-La en Park Inn by Radisson Blu.

Hoe kom je van Abu Dhabi-centrum naar Yas Marina?

Vanaf Abu Dhabi-centrum is het vervolgens eenvoudig mogelijk via auto, openbaar vervoer zoals bussen, taxi of zelfs lopend naar het circuit te gaan. Er moet 32 kilometer afgelegd worden vanaf het vliegveld naar het circuit in Abu Dhabi, wat via drie wegen mogelijk is: Khaleej Al Arabi (route 30), Rashid Al Maktoum Street (route 2) en Salam Street (route 8). Mocht je met de Taxi willen gaan, dan zal dit ongeveer 22 euro kosten (enkele reis) voor een reis van ongeveer twintig minuten tot een halfuur. Mocht je zelf met de auto willen gaan vanaf het vliegveld naar het station, dan kan dat ook: bij terminal 3, bij Skypark Plaza, zijn er autoverhuurders als Budget, Europcar en Hertz.

Bestaat er een (gratis) shuttle service?

Shuttles zijn er ook. Er zijn drie terminals als je aankomt op het vilegveld in Abu Dhabi: Terminal 1, Terminal 2 en Terminal 3. Tussen de eerste twee terminals is er een gratis shuttle die iedere vijftien minuten rijdt. Mocht je daar gebruik van willen maken, dan kun je die vinden bij ingang vijf (terminal 1). Deze shuttle bus gaat overigens niet alleen naar en langs het circuit, maar ook langs winkelcentra, hotels en toeristische plekken.

Wat mag er niet mee naar binnen op het circuit?

Tijdens het raceweekend in Abu Dhabi zijn een paar dingen niet toegestaan op het circuit. Mensen die vaak races bezoeken zullen veel dingen uit het lijstje wel herkennen. Denk hierbij aan de volgende dingen:

- Alcoholische drankjes

- Huisdieren

- Barbecues of kooktoestellen

- Flessen (blikken, metalen en glazen flessen)

- Eten en drinken

- Glazen verpakkingen

- Spuitbussen zoals deodorant

- Vuurwerk en andere siervoorwerpen

- Tenten en slaapzakken

Beste tijd om aan te komen voor fan-activiteiten?

Het circuit is voor bezoekers open vanaf 10:30 uur op zowel vrijdag als zaterdag en zondag. Voor de sessies is het vaak het meest logisch om gewoon naar de zitplekken te gaan of een rondje op het circuit te lopen, omdat het merendeel van de activiteiten in de middag en avond zal zijn. Vaak zijn er dan concerten, zogenaamde After-Race Concerts, waar bekende artiesten optreden. Er zal ook een Oranje Fanzone zijn die vooraf, maar vooral na de sessies op vrijdag, zaterdag en zondag interessant is om te bezoeken en waar het vooral 's avonds gezellig zal zijn. Ook krijg je via Corendon toegang tot themaparken en attracties.

