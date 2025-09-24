close global

'Lawson en Tsunoda vechten om Racing Bulls-zitje' l GPFans Raceteam

Jan Bolscher

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 uur, mee in alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws: je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Lars Leeftink. De twee bespraken onder andere de strijd tussen het laatste zitje bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull Racing. Beluister de volledige podcast hier, of bekijk de video hieronder.

Red Bull Racing

Red Bull boekt winst gedurende kalenderjaar 2024 door uitstekend F1-seizoen 2023
Red Bull

  • 13 minuten geleden
Ralf Schumacher:
F1 Vergelijking

Ralf Schumacher: "Max Verstappen lijkt steeds meer op zijn vader Jos"

  • 35 minuten geleden
Villeneuve:
Max Verstappen

Villeneuve: "Als Verstappen het wereldkampioenschap wint, is dat zijn grootste prestatie ooit"

  • 1 uur geleden
  • 1
 'Lawson en Tsunoda vechten om Racing Bulls-zitje' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

  • 1 uur geleden
Manager Verstappen onthult: 'Verstappen.com Racing bestaat al uit 25 werknemers'
Verstappen.com Racing

  • 1 uur geleden
Zo kan McLaren in Singapore het constructeurskampioenschap Formule 1 defintief beslissen
McLaren

  • 2 uur geleden
  • 1
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

  • 10 september

F1 standen

