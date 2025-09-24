In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na de Grand Prix, rond 19:00 uur, mee in alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws: je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Nicolás Quarles van Ufford en redacteur Lars Leeftink. De twee bespraken onder andere de strijd tussen het laatste zitje bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull Racing. Beluister de volledige podcast hier, of bekijk de video hieronder.

Gerelateerd