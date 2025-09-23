Verstappen en Norris gespot in nachtclub in Bakoe na overwinning
Max Verstappen was afgelopen zondag nog tot in de late uurtjes in Bakoe te vinden. De Nederlander vierde namelijk zijn 67e overwinning in zijn Formule 1-carrière, waarbij ook Lando Norris nog even langskwam voor een drankje.
De Nederlander was soeverein in Bakoe: hij leidde alle ronden en pakte bovendien ook de poleposition op zaterdag. Vooral in de kwalificatie stak Verstappen er met kop en schouders bovenuit. Zo knalden onder anderen Charles Leclerc en Oscar Piastri de muur in. Op zondag stond er geen maat op de Nederlander, die direct vanaf de start de leiding stevig in handen had.
Norris en Verstappen zoeken nachtclub op
Verstappen heeft hiermee zijn vierde overwinning van het jaar binnen, en dat werd in Bakoe nog uitgebreid gevierd.
