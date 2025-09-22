Red Bull verpulvert de concurrentie ook naast de baan in Azerbeidzjan
Red Bull verpulvert de concurrentie ook naast de baan in Azerbeidzjan
Red Bull Racing doet de afgelopen weekend uitstekende zaken op het asfalt, maar ook naast de baan gooit de formatie van Max Verstappen hoge ogen. Iets waar het team van McLaren na afgelopen zondag nog een puntje aan kan zuigen.
Max Verstappen won afgelopen zondag met overmacht de Grand Prix van Azerbeidzjan, nadat de viervoudig wereldkampioen twee weken eerder in Monza ook de race domineerde. Het raceweekend in Singapore zal uitwijzen of de formatie onder het nieuwe bewind van Laurent Mekies écht iets heeft gevonden in de auto, of dat de RB21 vooral goed uit de verf kwam op deze twee circuits waar weinig downforce is vereist. Hoe dan ook, het zijn vruchtbare weken voor het team van Verstappen en Yuki Tsunoda.
Red Bull domineert ook in de pitstraat
En niet alleen naast de baan. In Azerbeidzjan waren zowel Red Bull Racing als zusterteam Racing Bulls ook in de pitstraat uiterst scherp. Tsunoda werd in slechts 2,14 seconde van nieuwe sloffen voorzien, waarmee Red Bull Racing de snelste pitstop van het weekend klokte. Racing Bulls deed met een stop van 2,19 seconden ook uitstekende zaken tijdens de stop van Liam Lawson, waarna de top vier wordt gecompleteerd door de stop van Verstappen (2,22 seconden) en Isack Hadjar (2,24 seconden). Een volledige top vier voor de Red Bull-teams dus.
Snelste pitstop van het seizoen
De snelste pitstop van het seizoen staat op naam van McLaren met een stop van 1,91 seconde voor Oscar Piastri. De afgelopen weken gaat het daar echter minder soepel in de pitstraat. In Monza duurde een stop van Lando Norris ruim vier seconden met controversiële teamorders tot gevolg, terwijl de Brit in Azerbeidzjan twee posities verloor door wederom een stop van ruim vier seconden.
