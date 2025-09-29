Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO
De Formule 1 heeft het Europese continent verlaten en het circus begint aan de slotfase van het seizoen. De Grand Prix van Singapore staat voor de deur. Onder kunstlicht wordt de wedstrijd laat op de avond verreden en je kan het nog spannender maken met enkele uitdagende weddenschappen bij partner TOTO.
De Grand Prix van Azerbeidzjan zat vol met onvoorspelbare momenten. Harde windstoten, regendruppeltjes en een gladde baan resulteerden in een recordaantal rode vlaggen tijdens de kwalificatie. In de race zagen we de kampioenschapsleider crashen en een verrassing op het podium. Op het Marina Bay-stratencircuit kunnen we wellicht ook een verrassende winnaar verwachten met hoe knotsgek de wedstrijden daar zijn. Wie weet ben jij na Singapore ook een winnaar door in te zetten bij TOTO op één van onderstaande weddenschappen.
Wie zegeviert in Singapore?
In Bakoe werd onderstreept dat het geen tweestrijd, maar een driestrijd is voor het wereldkampioenschap van 2025. Wordt het gat in de punten verder gedicht in Singapore dankzij een derde achtereenvolgende overwinning?
Max Verstappen - Winnaar (Race) - odd 3,25
Op het podium
Voor de tweede keer dit seizoen stond er in Azerbeidzjan geen enkele papajakleurige bolide op het podium. Kunnen ze zich herstellen van een tegenvallend weekend in Bakoe door in Singapore wél bekers in de wacht te slepen?
Oscar Piastri - Top 3 (Race) - odd 1,28
Lando Norris - Top 3 (Race) - odd 1,28
Voorsprong van de winnaar
Singapore is het toneel geweest van een aantal close finishes, zoals in 2010 en 2016, toen de gaten tussen de nummers één en twee respectievelijk 0.293 seconden en 0.488 seconden waren. We hebben in de nachtrace ook oppermachtige optredens gezien, zoals in 2013 en 2024, toen de gaten respectievelijk 32.627 seconden en 20.945 seconden waren. Gaat de winnaar domineren of moet hij in de verdediging ten opzichte van de nummer twee?
Marge - onder de 5 seconden (Race) - odd 1,66
Marge - tussen 5 en 10 seconden (Race) - odd 3,40
Marge - meer dan 10 seconden (Race) - odd 4,50
Cruciale pit stops
Pit stops spelen een grote rol in Grands Prix, al helemaal wanneer het chaotisch kan worden zoals in Singapore. Hoe sneller de banden verwisseld worden, hoe eerder de coureur naar buiten kan - een allesbepalend moment voor de pitcrew. Maar wiens pitcrew is nou het allersnelst op zondag?
Ferrari - Snelste pitstop (Race) - odd 1,83
McLaren - Snelste pitstop (Race) - odd 3,25
Red Bull - Snelste pitstop (Race) - odd 5,00
Wereldkampioen van 2025
De puntenstand is na Azerbeidzjan nog spannender geworden, mede door het kwakkelende optreden van de kampioenschapsleiders. Gaat Max Verstappen het gat verder dichten en uiteindelijk de wereldbeker van 2025 in beslag nemen?
Max Verstappen - Winnaar Coureurskampioenschap - odd 6,50
