Alpine heeft geen interesse in Tsunoda voor Formule 1-seizoen 2026
Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft de deur dichtgegooid voor Yuki Tsunoda. De 75-jarige Italiaan laat zonder ruimte voor interpretatie weten dat hij niet geïnteresseerd is in coureurs buiten het programma van de Franse fabrieksformatie om.
Pierre Gasly is inmiddels al enige tijd de grote man binnen het team van Alpine, maar het is nog een groot vraagteken wie er in 2026 als teammaat van de Fransman zal fungeren. Jack Doohan werd begin dit jaar na zes races opzij gezet om plaats te maken voor de komst van Franco Colapinto, maar de in eerste instantie veelbelovende Argentijn kent een bijzonder slechte reeks in de Formule 1. Zo belandde hij zaterdag nog op opmerkelijke wijze in de muur tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.
Alpine geen interesse in Tsunoda
Een paar garages verderop weet een andere coureur hoe het voelt om te leven in onzekerheid. Ook Yuki Tsunoda is zijn toekomst niet zeker, maar dan bij Red Bull Racing. In de geruchtenmolen wordt de Japanner regelmatig genoemd als kanshebber bij Alpine voor het seizoen van 2026, maar daar maakt de uitgesproken Briatore korte metten mee.
Twee kanshebbers
"Het gaat tussen Franco en Paul", doelt Briatore op reservecoureur Paul Aron. "Ik zie geen andere opties. Eerder was ik de manager van heel veel coureurs, ik werd er gek van. Nu ben ik van niemand de manager. Het boeit me niet. Ik heb geen interesse. Mij enige interesse is om de best mogelijke beschikbare coureur aan te trekken."
