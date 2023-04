Goedemorgen GPFans keert zondag om 10:00 terug met o.a. Ten Voorde en Vandoorne

Brian Van Hinthum

Dinsdag 25 april 2023 13:04 - Laatste update: 13:05

Goedemorgen GPFans keert komend weekend weer terug met een live-uitzending in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Vanaf 10:00 uur kan je genieten van de uitgebreide voorbeschouwing op de vierde race van het seizoen met o.a. Asian F3-kampioen Joey Alders en Ford Fiesta Sprint Cup-deelneemster Esmee Kosterman aan tafel.

Na het succes van afgelopen seizoen keert Goedemorgen GPFans ook dit jaar weer meerdere keren terug met een grote uitzending op de zondag van een raceweekend. Na een succesvolle nabeschouwing na de race in Melbourne, keren we dit keer zoals we gewend zijn terug met een traditionele voorbeschouwing. De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zondag om 13:00 uur Nederlandse tijd van start. en de uitzending van Goedemorgen GPFans begint om 10:00 uur en is live te bekijken op ons Youtube-kanaal of via onderstaande stream. Schakel dus vanaf 10:00 uur op zondagochtend in voor de voorbeschouwing met GPFans.

Bomvol programma

Zoals gebruikelijk hebben we ook zondag weer een bomvol programma. Uiteraard wordt er uitgebreid vooruitgeblikt op de race in Bakoe, doorgaans één van de meest spannende en spectaculaire races op de kalender. Voormalig Asian F3-kampioen Joey Alders schuift zoals gebruikelijk aan en zal de kijkers voorzien van messcherpe analyses. Kissing ontvangt daarnaast ook voor de tweede keer Esmee Kosterman zijn studio, die ook haar licht zal laten schijnen op de actuele zaken in de motorsport. Het tweetal wordt bijgestaan door GPFans-redacteur Remy Ramjiawan. Verder komt Michael Bleekemolen voorbij in de uitzending, waren we aanwezig tijdens het Formule E-weekend in Berlijn en gingen we op bezoek bij Larry ten Voorde om een loodzware trainingsdag van hem bij te wonen. Uiteraard is er zoals gebruikelijk de mogelijkheid om al je vragen te stellen via de livechat, waarbij de leukste en meest interessante vragen door sidekick Dion de Brouwer in de uitzending behandeld worden. Genoeg om te beleven dus en vanaf 10:00 uur in te schakelen voor onze bomvolle liveshow.