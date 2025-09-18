Oscar Piastri wil weinig prijsgeven over wat qua teamorders de afspraken precies zijn binnen het team van McLaren, maar volgens de Australiër zit iedereen op één lijn na de Grand Prix van Monza.

Max Verstappen won eerder deze maand op zeer dominante wijze de Grand Prix van Italië. De Nederlander rekende in de openingsfase van de race af met Lando Norris en verdween vervolgens in hoog tempo aan de horizon. Na afloop ging het echter vooral om het gevecht om de tweede plaats. Norris reed het grootste deel van de race op de tweede positie, maar verloor deze na een slechte pitstop van het team aan teammaat en titelconcurrent Oscar Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Teamorders McLaren

Voor de pitstop was over de boordradio te horen dat Norris ermee instemde om eerste Piastri naar binnen te halen, als een undercut geen mogelijkheid was. Dit werd hem door het team verzekerd, waarna Piastri naar binnen werd gehaald. Toen Norris door zijn slechte stop de tweede plaats aan Piastri verloor, vroeg het team hem niet veel later om die positie weer af te staan aan Norris. Een opmerkelijk moment, omdat de twee met elkaar in gevecht zijn voor het wereldkampioen. Piastri was niet blij met het verzoek, maar gaf uiteindelijk gehoor.

Piastri reageert

"We hebben veel gesproken over hoe we willen racen, maar dat blijft grotendeels onder ons", vertelt Piastri op de persconferentie in Azerbeidzjan. "We willen de anderen niet wijzer maken en te veel informatie weggeven. We zitten allemaal op één lijn. Het ging niet alleen om die langzame pitstop, maar ook om de volgorde van de stops. Aan het eind van de dag was het sportief gezien een weekend waarin ik niet meer verdiende dan de derde plaats. Ik was niet snel genoeg en respecteer de beslissingen van het team."

Gerelateerd