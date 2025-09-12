Beleef de Grand Prix van Abu Dhabi en geniet van het slotweekend in de Formule 1

Zoals vaak in F1 het geval is de laatste jaren gaat de Formule 1 het seizoen in 2025 afsluiten met de Grand Prix van Abu Dhabi. Het evenement zorgt vaak voor een spectaculair einde van het seizoen. Corendon organiseert voor F1-fans een compleet verzorgde reis met niet alleen kaarten voor het circuit, maar nog veel meer om alles ter plekken te kunnen beleven.

De race in Abu Dhabi staat sinds 2009 op de kalender en is daarmee nog vrij jong, maar in de tussentijd zijn er al veel mooie races geweest. Denk natuurlijk aan de race in 2021, waarin Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen werd door in de laatste ronde Lewis Hamilton in te halen voor de zege. Verstappen won in 2020, 2021, 2022 en 2023 de race. Vorig jaar was het Lando Norris die de overwinning naar zich toe zou trekken. De Grand Prix van Abu Dhabi is een evenement dat je, zowel op als naast de baan, niet wilt missen.

Yas Marina Circuit

De race wordt gehouden op het Yas Marina Circuit, een circuit dat in totaal 5.2 kilometer lang is. Er zijn twee DRS-zones op het circuit, dat uit zestien bochten bestaat. In totaal worden er 58 rondjes en in totaal 306 kilometer gereden die vaak voor veel spektakel zorgen wegens de vele inhaalmogelijkheden op het circuit. Op vrijdag zullen er twee vrije trainingen plaats gaan vinden en gaat F2 kwalificeren. Op zaterdag zal er in F1 vervolgens, na nog een vrije training, gekwalificeerd gaan worden en gaat F2 de sprintrace rijden. De kwalificaties in F1 zijn dit jaar erg spannend en spectaculair, iets wat in Abu Dhabi niet anders gaat zijn. Dan wordt het weekend op zondag afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi en daarvoor nog de feature race in F2. De Grand Prix van Abu Dhabi is niet alleen de seizoensafsluiter, maar mogelijk ook de race waarin het kampioenschap wordt beslist. Momenteel strijden Oscar Piastri en Lando Norris om de titel en dit kan wel eens tot het laatste raceweekend gaan duren. Spektakel op de baan gegarandeerd dus.

Wat maakt de Grand Prix van Abu Dhabi zo mooi?

Toch is de Grand Prix van Abu Dhabi, die van 5 december tot en met 7 december verreden gaat worden, ook buiten de baan een spektakelstuk. Ook buiten de sessies om is er namelijk voor fans veel wat te beleven. Speciaal voor de Oranje-fans is er onder meer de Oranje Fanzone met optredens van Nederlandse DJ's, de Oranje Tribunes voor de Nederlandse fans en nog veel meer leuke evenementen en activiteiten om de dagen van het raceweekend gezellig te beginnen en af te sluiten. Wil je dit nou echt niet missen, kijk dan bij Corendon wat er mogelijk is en mis je kans op een verzorgde reis naar de Grand Prix van Abu Dhabi niet.

