Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Na een spectaculaire Dutch Grand Prix verhuist het Formule 1-circus naar Italië. Waar het publiek op Circuit Zandvoort nog oranje kleurde, zal rood de tribunes domineren op het Autodromo Nazionale Monza. De wedstrijden hier zijn altijd enerverend, maar het kan nog spannender worden met enkele uitdagende weddenschappen bij partner TOTO.

De Dutch Grand Prix werd afgelopen zondag verreden en nu zijn de ogen gericht op de Grand Prix van Italië, de zestiende ronde van het F1-seizoen 2025. We hebben hier vaak genoeg knotsgekke wedstrijden gezien. In 2020 en 2021 waren het niet de topteams die op de hoogste trede van het podium eindigden, en in 2008 werd het record neergezet voor de jongste winnaar en jongste coureur op pole position ooit in de Formule 1 door een rookie. Wie weet ben jij na Monza ook een winnaar: je kunt het aankomende zondag nog spannender maken door in te zetten bij TOTO op één van onderstaande weddenschappen.

Wie pakt de overwinning?

Het is bijna een traditie geworden dat F1-teams een motorwissel doen voor Italië, omdat de topsnelheid op dit circuit ontzettend belangrijk is. Diverse coureurs kunnen de motor laten vervangen zonder dat het een gridstraf oplevert, terwijl anderen zorgvuldig moeten afwegen of een wissel van de krachtbron verstandig is. Wie maakt de beste keuze en gaat er uiteindelijk met de overwinning vandoor? Max Verstappen - Winnaar (Race) - odd 7,50

De allersnelste ronde

Het Autodromo Nazionale Monza is het snelste circuit op de Formule 1-kalender. De snelste Grand Prix ooit werd hier verreden met een gemiddelde snelheid van 248 km/u. De raceronde met de hoogste gemiddelde snelheid kwam eveneens op Monza voor, toen er een ronde werd neergezet met een gemiddelde snelheid van 257 km/u. McLaren heeft momenteel een ijzersterke en pijlsnelle auto, maar kunnen zij op Monza ook daadwerkelijk de snelste raceronde neerzetten? Oscar Piastri - Snelste ronde (Race) - odd 2,25

Podium voor tifosi

De Italiaanse toeschouwers, de welbekende tifosi, rennen altijd na de race met z'n allen de baan op om het podium van dichtbij te zien. Velen zullen hopen dat hun zevenvoudig wereldkampioen op het podium verschijnt in Monza. Lewis Hamilton - Top 3 (Race) - odd 10,00

Marge van de racewinnaar

Monza was ooit het toneel van de Grand Prix met de kleinste marge ooit tussen de winnaar en de nummer twee. Dit gebeurde in 1971. Het verschil was niet meer dan 0,01 seconde. De drie coureurs die de top vijf completeerden, kwamen niet later dan zeven tienden van een seconde aan de finish. Wat zal de voorsprong zijn van de winnaar aankomende zondag? Marge - onder de 5 seconden (Race) - odd 1,83, marge - tussen de 5 en 10 seconden (Race) - odd 3,50 of marge - meer dan 10 seconden - meer dan 10 seconden (Race) - odd 3,50

Pitstops zijn cruciaal

Een snelle auto is niet het enige wat belangrijk is tijdens de Grand Prix van Italië. De snelheid van de pitcrew kan namelijk allesbepalend zijn. Ferrari heeft laten zien de overhand te hebben tijdens de bandenwissels dit seizoen. Hebben ze op Monza ook de beste pitcrew? Ferrari - Snelste pitstop (Race) - odd 1,66

