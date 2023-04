Jan Bolscher

Vrijdag 21 april 2023 20:15

Andy Stevenson, sportief directeur bij Aston Martin, vertelt dat de FIA en de Formule 1 zo goed als klaar zijn met het finaliseren van het gloednieuwe format dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geïntroduceerd gaat worden tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan.

Het Baku City Circuit vormt volgende week het decor voor het eerste sprintraceweekend van 2023. Dat betekent normaliter dat er op vrijdag wordt gekwalificeerd, dat er op zondag een sprintrace over honderd kilometer wordt verreden en dat het op zondag tijd is voor de Grand Prix. De afgelopen twee jaar was het namelijk zo dat de kwalificatie op vrijdag de startopstelling voor de sprintrace bepaalde, en dat de uitslag van deze sprintrace vervolgens de slagvolgorde voor de hoofdrace vormde.

Artikel gaat verder onder video

Twee kwalificaties

Het heeft er echter alle schijn van dat er in Azerbeidzjan geëxperimenteerd gaat worden met een nieuw format, waarbij de sprintrace en de hoofdrace ieder een eigen kwalificatie krijgen. Dat betekent dat er zowel op vrijdag als zaterdag wordt gekwalificeerd, en dat de sprintrace en de hoofdrace dus twee opzichzelfstaande evenementen worden. Op deze manier kunnen coureurs tijdens de sprint meer risico nemen in hun jacht op WK-punten, omdat de uitslag geen effect meer zal hebben op de startopstelling voor de Grand Prix.

Andy Stevenson

Alhoewel officieel bericht vanuit de Formule 1 nog op zich laat wachten, twijfelt er eigenlijk niemand meer aan dat het nieuwe format volgende week wordt aangekondigd. "We zijn heel dicht bij het finaliseren van het format. We hebben nauw samengewerkt met de FIA en we hebben het zorgvuldig doorgenomen met onze engineers en strategisten om er zeker van te zijn dat het werkt", vertelt Stevenson op de website van Aston Martin. "We staan allemaal achter het nieuwe format, maar we moeten ervoor zorgen dat de reglementen gaan werken zoals ze zijn bedoeld."

Interessante keuze

Hij vervolgt: "Wat ik leuk vind aan het voorgestelde format is dat de twee delen van het evenement, de sprintrace en de Grand Prix, los van elkaar staan. Coureurs zullen harder pushen en meer risico nemen tijdens de sprint omdat hun finishpositie geen effect zal hebben op hun startpositie van zondag. Het wordt een ontzettend spannend weekend. Bakoe is een interessante keuze voor een sprintrace. Het kan heel uitdagend worden voor de teams en de coureurs, helemaal gezien de hoge mate van slijtage in Bakoe en de meedogenloze aard van het circuit."