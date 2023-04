Jan Bolscher

Vrijdag 21 april 2023 15:44

Teambaas Toto Wolff erkent dat Mercedes een moeizame start van het seizoen achter de rug heeft, maar men put hoop uit de tekenen van performance die de W14 liet zien tijdens het raceweekend in Australië.

Na drie races staat Mercedes met 56 punten op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het gat naar koploper Red Bull Racing bedraagt 67 punten, maar wat het extra pijnlijk maakt: klantenteam Aston Martin heeft momenteel een betere performance en staat op de tweede stek. Lewis Hamilton wist in Australië de tweede plaats uit het vuur te slepen en daarmee de eerste podiumplaats voor Mercedes van het seizoen veilig te stellen, maar de zevenvoudig wereldkampioen werd hierbij geholpen door het chaotische verloop van de race.

Moeizame start van het seizoen

"Het is moeilijk geweest tot nu toe", erkent Wolff op de website van Mercedes. "We waren hoopvol dat we de problemen die we afgelopen jaar hadden, op konden lossen met de manier waarop we de auto ontwikkeld hebben. We hebben ons gerealiseerd dat we niet uit de startblokken zijn gekomen zoals we hadden verwacht. Dat gezegd hebbende, we hebben niet het idee bevoorrecht te zijn. Dit is de meest competitieve competitie ter wereld, en het zou niet zo'n fantastische uitdaging zijn geweest als het makkelijk was."

Opnieuw een stap zetten

De Oostenrijker vervolgt: "Nu we drie races onderweg zijn, hebben we denk ik gezien dat één team de benchmark bepaalt", doelt hij op Red Bull Racing. "In Australië zagen we echter tekenen van performance in de auto die ons bemoedigen voor het volgende deel van het seizoen. Wat betreft de ontwikkeling van de auto, is het bemoedigend om te zien dat we na drie races de auto veel beter begrijpen. We hebben een duidelijke route uitgestippeld die we willen bewandelen en ik geloof erin dat we op de juiste weg zijn. Hopelijk kunnen we tijdens de komende races opnieuw een stap zetten."