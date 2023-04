Jan Bolscher

Toto Wolff weet wat er voor nodig is om het gat naar Red Bull Racing te dichten. Volgens de Mercedes-teambaas moet er een steilere ontwikkelingscurve aangehouden worden dan bij de concurrentie uit Milton Keynes.

Mercedes kent ook dit jaar een moeizame start van het seizoen. De performance van de W14 valt tegen en het gat naar Red Bull Racing is groot. In Australië wist Lewis Hamilton door als tweede over de streep te komen de eerste podiumplaats van het seizoen voor het team uit het vuur te slepen, maar om dit te bewerkstelligen was wel een zeer chaotisch verloop van de Grand Prix nodig. Er is dan ook werk aan de winkel voor de Zilverpijlen, iets wat wordt erkend door teambaas Toto Wolff.

Steilere ontwikkelingscurve

"We begrijpen de kennis die we nodig hebben om te kunnen herstellen", vertelt hij in een Q&A van Mercedes. "We moeten een steilere ontwikkelingscurve hebben dan Red Bull Racing en we willen meevechten om overwinningen. Zij bepalen nu de benchmark. We geloven in het proces en in de mensen. Er zullen tegenslagen zijn, maar als het traject een stijgende lijn kent, is dat de kant die we op willen gaan." Mercedes rijdt ook dit jaar met het zero sidepods concept, al is inmiddels bekend dat er een aantal grote updatepakketten aan zitten te komen.

Onderweg

De afgelopen weken is er ondanks de zogenaamde lentestop dan ook volle bak doorgewerkt in de fabrieken van het team, maar ook is er wat tijd thuis doorgebracht. Gevraagd naar of hij inmiddels weer klaar is om in het vliegtuig te stappen richting Azerbeidzjan, vertelt Wolff: "Ik hou ervan om onderweg te zijn, het is onderdeel van ons werk. Maar uiteraard voelt het goed om een aantal weken thuis door te kunnen brengen: naar kantoor en familie gaan. En een beetje sporten, dat is lastig als je onderweg bent. Met Pasen hebben we geskied, dat was erg leuk. Als je in Oostenrijk bent moet je skiën. Het is onmogelijk om daar niet te skiën."