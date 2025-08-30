Toto Wolff erkent dat hij misschien te veel druk op Kimi Atonelli heeft gelegd door hem direct in een Mercedes te zetten, maar de teambaas benadrukt dat de Duitse grootmacht blijft geloven in het achttienjarige Wunderkind.

Kimi Antonelli debuteert dit seizoen in de Formule 1 bij Mercedes en is met zijn achttien jaar bij uitstek de jongste coureur op de grid. Het komt niet vaak voor dat debutant direct in mag stappen bij één van de topteams. Meestal worden de jonge honden eerst klaargestoomd bij wat kleinere renstallen. Denk aan Max Verstappen bij Toro Rosso, Charles Leclerc bij Sauber en George Russell bij Williams. Alle ogen waren na de bekendmaking van het nieuws dan ook gericht op de piepjonge Formule 1-coureur. Toto Wolff erkent dat hij dat misschien een beetje heeft onderschat. Toen Antonelli in 2024 tijdens een vrije training achter het stuur mocht stappen, ging het immers al mis. De jonge Italiaan crashte in zijn eerste snelle ronde voor het toeziend oog van zijn thuispubliek.

Antonelli onder druk

"Eerlijk gezegd denk ik dat we Kimi maximaal onder druk hebben gezet", vertelt Wolff tegenover onder andere GPFans. "Het leek een fantastisch idee om hem de eerste vrije training in Monza te laten verrijden en hem daar te presteren. Als ik er nu op terugkijk, was dat misschien een vergissing. Maar niet omdat hij niet in staat was de auto te besturen. Als hij die ronde had afgemaakt zonder te crashen, zou het sensationeel zijn geweest en zijn zelfvertrouwen hebben opgebouwd. Dat is waarom hij in een Mercedes zit."

Mercedes gelooft in de missie

De Oostenrijker vervolgt: "Hij speelt zichzelf in dekijker en zit naast een fantastische teammaat die het maximale uit zijn auto haalt. Daardoor ligt hij onder een vergrootglas. Wij blijven in hem geloven, hij heeft gewoon tijd nodig. We hebben voor deze route gekozen. Je kunt zeggen: was het handig om hem zo onder druk te zetten door hem in de auto te zeggen? Maar dat is de route die we hebben gekozen. We geloven in deze missie. Daar verandert één raceweekend of een enkele sessie zoals we die hebben gehad, niets aan. Op de korte termijn zullen we zeggen: 'Dat was niet goed.' Maar Kimi is een investering voor de lange termijn."

