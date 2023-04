Jan Bolscher

Zaterdag 22 april 2023 07:59

Toto Wolff vertelt dat de fabrieken van het team van Mercedes de afgelopen weken tijdens deze 'lentestop' op volle toeren zijn blijven draaien. De teambaas heeft dan ook alle vertrouwen in zijn organisatie.

Het Formule 1-seizoen van 2023 is pas drie races onderweg, maar door het wegvallen van de Grand Prix van China ligt de boel inmiddels alweer enige tijd stil. Het weekend van zondag 30 april wordt er weer geracet in Azerbeidzjan, en dus kregen de teams plots een kleine maand de tijd om huiswaarts te keren. Dat betekent echter niet dat de beentjes omhoog kunnen. In ieder geval niet bij het personeel van Mercedes. De Duitse grootmacht kent voor het tweede jaar oprij een moeizame seizoenstart en dus is er de afgelopen weken volle bak doorgewerkt in de fabrieken.

Op volle toeren

"De machine is op volle toeren blijven draaien in Brixworth en Brackley", doelt Wolff in een Q&A van Mercedes op de uitvalsbasissen van het team. "Wat je op het circuit ziet is slechts het puntje van de ijsberg. De performance van de auto en de krachtbron wordt gemaakt in deze twee fabrieken. De mindset is fantastisch, de sfeer is goed en ik zie veel veel geroezemoes", aldus de Oostenrijker.

Succesvol over meerdere jaren

Wolff vervolgt: "Ik geloof voor de volle honderd procent is onze organisatie, omdat ons perspectief niet altijd ligt op één raceweekend, niet eens op één seizoen. Het gaat erom dat we proberen onze capaciteiten op te bouwen, zodat we over meerdere jaren succesvol zijn. Tegelijkertijd erkennen we dat je nooit ieder seizoen gaat winnen, dat heeft nog nooit een sportteam gedaan."