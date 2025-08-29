Het lijkt erop dat er niet drie, maar twee Nederlandse dames op de grid zullen staan voor hun thuisraces van de F1 Academy. Nina Gademan is namelijk medisch ongeschikt verklaard voor het kampioenschap wat in het voorprogramma staat van de Dutch Grand Prix.

De F1 Academy is de Formule 4-klasse waar alleen vrouwelijke coureurs aan meedoen. Er staan op het Circuit Zandvoort twee races op de planning, een op de zaterdagmiddag en een op de zondagochtend. De meeste dames krijgen steun van Formule 1-teams. Doriane Pin van Mercedes leidt het kampioenschap voor Chloe Chambers van de Red Bull Academy en Maya Weug van Ferrari. De laatstgenoemde is geboren in Spanje, maar ze heeft een Nederlandse vader en rijdt tevens onder een Nederlandse licentie.

Medisch ongeschikt verklaard

Gademan komt het gehele seizoen uit met steun van Alpine. Ze ligt momenteel achtste in de tussenstand, nadat ze twee podiumplekken verdiende op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada. Momenteel ziet het er echter naar uit dat ze Zandvoort aan zich voorbij moet laten gaan. De F1 Academy heeft namelijk een statement uitgebracht dat "Nina Gademan medisch ongeschikt is verklaard na een rapport van de Chief Medical Officer, totdat er verdere checks zijn gebeurd".

Gademan werd op vrijdagochtend nog zevende in de eerste vrije training en maakte geen problemen mee. Waarom ze medisch ongeschikt is verklaard en dus niet achter het stuur meer mag kruipen, is nog niet bekend.

Esmee Kosterman zal ondertussen debuteren in de F1 Academy en zou, naast Gademan en Weug, dus de derde Nederlandse dame op de grid zijn. Ze heeft al ervaring in de Formule 4 op kunnen doen door een aantal weekenden mee te rijden in het Britse kampioenschap.

Kosterman (l) met Gademan (r) | © F4 British Championship

