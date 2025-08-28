LIVE | F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort: fans verzamelen zich bij ingang circuit
De Dutch Grand Prix staat aankomend weekend weer op het programma in de Formule 1 en dat betekent dat de Orange Army weer volop acte de présence zal geven op en rondom Circuit Zandvoort. GPFans is er live bij en houd je middels dit liveblog van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen.
LIVE | Dutch Grand Prix
Alles wat je moet weten over de Dutch GP in Zandvoort
De eerste regen is al gevallen in Zandvoort
Dutch Grand Prix gratis te kijken op televisie!
Coureurs en teambazen arriveren op Circuit Zandvoort
Hoe goed kunnen de fans een F1-auto nadoen?
Coureurs arriveren op Circuit Zandvoort
Een aantal coureurs, waaronder Lando Norris en Carlos Sainz, zijn al gearriveerd op Circuit Zandvoort. Zij kregen een warm welkom van de aanwezig fans bij de ingang van het circuit. De coureurs maken vaak op donderdag even een zogenoemde trackwalk en staan daarna de pers ter woord. Max Verstappen is er nog niet, maar zal ongetwijfeld niet lang meer op zich laten wachten.
F1-fans verzamelen zich bij ingang circuit
LIVE | F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort: fans verzamelen zich bij ingang circuit
