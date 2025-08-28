close global

﻿
LIVE | F1 Dutch Grand Prix in Zandvoort: fans verzamelen zich bij ingang circuit

Redactie
De Dutch Grand Prix staat aankomend weekend weer op het programma in de Formule 1 en dat betekent dat de Orange Army weer volop acte de présence zal geven op en rondom Circuit Zandvoort. GPFans is er live bij en houd je middels dit liveblog van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen.

2u geleden

12:16

Alles wat je moet weten over de Dutch GP in Zandvoort

F1 Dutch Grand Prix: waar GP gratis op tv kijken, weerbericht, nieuws, tijden en meer - GPFans.com

F1 Dutch Grand Prix: waar GP gratis op tv kijken, weerbericht, nieuws, tijden en meer - GPFans.com

De F1 Dutch Grand Prix staat weer voor deur op Circuit Zandvoort. Van 29 tot en met 31 augustus breekt het spektakelstuk in de Noord-Hollandse duinen weer...

Lees verder

14m geleden

14:00

De eerste regen is al gevallen in Zandvoort

33m geleden

13:41

Dutch Grand Prix gratis te kijken op televisie!

Waar kijk je de F1 in Zandoort gratis en live op tv? - GPFans.com

Waar kijk je de F1 in Zandoort gratis en live op tv? - GPFans.com

De Dutch Grand Prix 2025 in Zandvoort is dit weekend voor alle Nederlanders volledig gratis en live te kijken op televisie. Viaplay zendt het voltallige...

Lees verder

1u geleden

13:04

Coureurs en teambazen arriveren op Circuit Zandvoort

1u geleden

12:51

Hoe goed kunnen de fans een F1-auto nadoen?

2u geleden

12:15

Coureurs arriveren op Circuit Zandvoort

Een aantal coureurs, waaronder Lando Norris en Carlos Sainz, zijn al gearriveerd op Circuit Zandvoort. Zij kregen een warm welkom van de aanwezig fans bij de ingang van het circuit. De coureurs maken vaak op donderdag even een zogenoemde trackwalk en staan daarna de pers ter woord. Max Verstappen is er nog niet, maar zal ongetwijfeld niet lang meer op zich laten wachten.

2u geleden

11:51

F1-fans verzamelen zich bij ingang circuit

Zandvoort Dutch Grand Prix Circuit Zandvoort F1 Dutch Grand Prix

F1 standen

