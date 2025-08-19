Gasly hoort van vergelijking met Verstappen: "Altijd een groot compliment"
Hoewel het misschien niet altijd opvalt, rijdt Pierre Gasly eigenlijk best een oké seizoen. De Fransman bezet momenteel P14 in het klassement, met een wagen die vaak niet goed genoeg is voor de top tien.
Gasly begon het seizoen met Jack Doohan als teamgenoot en Oliver Oakes als teambaas. Laatstgenoemde trok zich halverwege het jaar terug en Doohan is inmiddels vervangen door Franco Colapinto. De Franse bolide heeft te kampen met een tekort aan paardenkracht en zal komend seizoen met Mercedes-powerunits gaan racen. Toch weet Gasly hier en daar een goed resultaat uit de wagen te halen, wat hem de nodige complimenten oplevert.
Nieuw reglement
In gesprek met het Hongaarse Formula.hu legt Gasly uit dat hij uitkijkt naar komend jaar: "Er komen nieuwe reglementen en helaas of gelukkig betekent onze huidige situatie dat we volgend seizoen meer windtunneluren hebben dan andere teams. We gaan samenwerken met een nieuwe motorleverancier, wat uiteraard veel aanpassing vereist, maar op papier zitten we voor volgend jaar in een goede positie," zo opent hij.
Motivatie
Toch is het huidige jaar nog niet voorbij en wil de voormalig Red Bull-coureur het maximale eruit halen: "Ik houd mijn motivatie hoog omdat ik competitief ben en wanneer ik achter het stuur zit, moet ik op mijn best zijn en mijn beste werk leveren. Ik heb ook persoonlijke uitdagingen nodig om mijn motivatie te behouden, maar het is ook belangrijk om het team op te bouwen."
Wat Verstappen bij Red Bull doet, doet Gasly Alpine
Binnen de paddock zijn er stemmen die aangeven dat Gasly bij Alpine hetzelfde doet als Max Verstappen bij Red Bull: niet alleen het maximale eruit halen, maar net iets meer. "Het is altijd een groot compliment wanneer ik in dezelfde groep als Max word genoemd," aldus Gasly.
