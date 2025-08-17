In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag dook er een opvallende oude video op waarin Max Verstappen op humoristische wijze exact het ongeluk van Daniel Ricciardo leek te voorspellen, terwijl fans online massaal jaloers reageren op een exclusieve McDonald’s x Formule 1-campagne die alleen in Latijns-Amerika beschikbaar is. Dit is de GPFans Recap van 17 augustus.

Helmut Marko over Mekies: "Hij is een uitstekende engineer, dát maakt hem uniek"

Sinds het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing is Laurent Mekies de nieuwe man aan het roer. De teambaas die recent overkwam van Racing Bulls maakt nu al indruk volgens Helmut Marko en verklapt waar zijn specialiteiten liggen. Meer lezen over dit onderwerp? Klik dan hier!

Fans zijn jaloers: McDonald’s lanceerde Formule 1-actie (en Europa greep mis)

McDonald’s heeft een opvallende samenwerking gelanceerd met Formule 1 in Latijns-Amerika. De actie brengt fans dichter bij de sport door naar eigen zeggen "een mix van digitale ervaringen, evenementen in restaurants en exclusieve producten", aan te bieden. Meer lezen over deze campagne? Klik dan hier!

Max Verstappen openhartig: "Je moet accepteren waar je staat" in moeilijk 2025-seizoen

Halverwege het turbulente seizoen 2025 spreekt viervoudig wereldkampioen Max Verstappen openhartig over zijn huidige situatie. Het is voor het eerst sinds 2020 dat hij niet structureel meedoet om de wereldtitel, maar de Nederlander blijft opvallend rustig onder de omstandigheden. Meer lezen over de terugblik van Verstappen? Klik dan hier!

Kelly Piquet viert 100 dagen oude dochter Lily met bijzondere foto’s

Kelly Piquet heeft via Instagram een speciaal moment gedeeld met haar volgers. Haar dochter Lily, die zij samen met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft, is inmiddels 100 dagen oud en dat werd gevierd met een intieme fotoserie. Wil je de foto's zien? Klik dan hier!

Max Verstappen blikt terug op onrustige periode: "Het slaat toch nergens op"

Ondanks een contract tot eind 2028 blijft de toekomst van Max Verstappen geregeld onderwerp van speculatie. Geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes doen hardnekkig de ronde, maar de viervoudig wereldkampioen zelf blijft er nuchter onder. Lees hier wat Verstappen zegt!

