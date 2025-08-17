close global

Lando Norris in the paddock in Monaco

Vakantie-updates: zo genieten de F1-coureurs momenteel van hun vrije tijd | F1 Shorts

Vakantie-updates: zo genieten de F1-coureurs momenteel van hun vrije tijd | F1 Shorts

Lando Norris in the paddock in Monaco

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

F1 Shorts

Vakantie-updates: zo genieten de F1-coureurs momenteel van hun vrije tijd

Carlos Sainz gaf zijn volgers vandaag een kijkje in zijn vakantiegevoel. Op de foto’s is te zien hoe de Williams-coureur geniet van de zon met een biertje in zijn hand. Daarnaast is niet iedereen bezig met de zon: Lando Norris liet vandaag ook van zich horen en nam deel aan een game van @ewc_en. De McLaren-coureur, die bekendstaat om zijn liefde voor simracing en gaming, deelde beelden van het evenement.

16 Aug

17:56

F1 laat coureurs circuit raden op basis van foto

De zomerstop zorgt ervoor dat we veel video's van 'Gril The Grid' zien vanuit het account van F1. Zo ook nu, waarin ze de coureurs laten raden welk circuit er wordt afgebeeld. Daarbij is er een foto van een brug te zien. Het zorgt voor veel coureurs, onder meer bij Lewis Hamilton, voor verwarring.

14 Aug

20:45

Verstappen stelt eigen team samen: "Ik heb hem nodig"

Het Premier League-seizoen gaat dit weekend van start. Max Verstappen doet mee aan de Fantasy League, maar heeft nog moeite om het juiste team samen te stellen.

14 Aug

17:32

Hamilton viert zomervakantie in Griekenland

Lewis Hamilton geniet van zijn zomerstop in Griekenland. De zevenvoudig kampioen is gespot in een restaurant, met een petje op om niet direct op te vallen. De Engelsman kan ook wel een pauze gebruiken: de laatste paar races voor de zomerstop waren namelijk snel te vergeten.

13 Aug

20:34

Sargeant heeft nieuwe klus en tekent bij OGMM

Voormalig Williams-coureur Logan Sargeant heeft getekend bij Oliver Gavin Management. De Amerikaan zit daarmee in de poule van coureurs binnen het bedrijf. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Sargeant precies gaat doen, maar een toekomst in de sportwagens zit er wel in. "We zijn verheugd om Logan Sargeant te mogen verwelkomen in het OGMM-team! Met een rijke racegeschiedenis in eenzitters en op 24-jarige leeftijd sluit Logan zich aan bij OGMM, waar hij zich richt op een toekomstige carrière in sportwagens", zo meldt het team. 

13 Aug

17:44

Verstappen tapt pilsje met Van Dijk en Martin Garrix

Hoewel Max Verstappen meer van de gin-tonic is, poseert hij ook graag bij een biertap. De Nederlander wordt gesponsord door een van de grootste bierproducenten ter wereld en staat daarbij zij aan zij met niemand minder dan Liverpool-voetballer Virgil van Dijk en zijn goede vriend, dj Martin Garrix.

13 Aug

13:39

F1 maakt prachtige serie met foto's van huidige coureurs en oud-coureurs

Veel huidige coureurs stonden in het verleden op de foto met hun helden. Sommige van deze helden rijden nu zelfs nog in F1 of deden dit vrij recent nog. F1 maakte er een reeks van.

12 Aug

16:00

Marshalls in het zonnetje gezet door F1

F1 zou niet kunnen bestaan zonder de marshalls die tijdens het raceweekend altijd actief zijn. Vandaar dat de zomerstop voor het social media-team van F1 een goed moment is om deze oranje helden wat aandacht te geven.

12 Aug

14:37

Coureurs buigen zich over gezichtspuzzels

De zomerstop is in volle gang en zoals gebruikelijk heeft de koningsklasse dan de nodige content van coureurs klaarstaan om de fans toch nog enigszins te vermaken. Dit keer kregen de rijders puzzels op te lossen met verschillende delen van gezichten van andere coureurs.

11 Aug

16:33

Mol en Plooij kiezen top vijf eerste seizoenshelft

De eerste seizoenshelft is achter de rug en in de zomerstop hebben we altijd een mooi moment om terug te blikken op de prestaties uit het eerste deel van dit jaar. Olav Mol en Jack Plooij kiezen hun top vijf coureurs.

11 Aug

08:46

Verstappen bouwt eigen sapje: "Het ruikt goed"

De zomerstop is aangebroken, en dat betekent dat de coureurs eventjes niet aan racen hoeven te denken. Max Verstappen heeft tijdens het seizoen al even zijn mixvaardigheden getest en is trots op het drankje: “Smaakt goed.”

09 Aug

15:30

Leclerc showt ‘bescheiden’ bolide in straten van Monaco

Charles Leclerc geniet ook van zijn zomerstop. De Monegask is uiteraard een groot autofan en beschikt over een eigen Ferrari met zijn startnummer erop. Met die wagen paradeert hij door de straten van Monte Carlo, waar gisteravond zijn auto werd gespot. Alles aan de wagen verraadt dat Leclerc de eigenaar is.

09 Aug

12:33

Norris brengt bezoekje aan optreden Martin Garrix

Lando Norris is ook aan het genieten van zijn zomerstop. De McLaren-coureur was afgelopen jaar in Amsterdam te vinden tijdens Koningsdag en houdt wel van een feestje. Zijn vrije tijd gebruikt hij dan ook om zijn maatje Martijn Garritsen, beter bekend als Martin Garrix, op te zoeken. Die was op Ibiza aan het optreden.

08 Aug

14:10

F1 deelt beste onboards ooit van Button

Jenson Button is al een tijdje gestopt met rijden in de Formule 1 en werd een keer wereldkampioen. De zomerstop is voor F1 genoeg reden om de beste onboards van de Brit in de koningsklasse te delen.

07 Aug

19:46

Verstappen begint zomerstop sportief

Voor Max Verstappen en zijn collega’s is de zomerstop begonnen. Dat betekent dat de coureurs en teams even niet aan de Formule 1 hoeven te denken. De coureurs zijn tijdens het seizoen veel van huis en velen van hen maken daarom gebruik van deze tijd om door te brengen met familie en vrienden. Zo ook Max Verstappen, die ook actief blijft. De Nederlander slaat een balletje padel tijdens zijn eerste vakantiedagen.

