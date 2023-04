Jan Bolscher

Woensdag 19 april 2023 12:11

Het raceweekend door de straten van Azerbeidzjan kruipt langzaam dichterbij, maar met nog iets meer dan een week te gaan tot de start van het weekend, is het nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het format eruit gaat zien.

De Grand Prix van Azerbeidzjan vormt het decor voor het eerste sprintraceweekend van het Formule 1-seizoen van 2023. Dat betekent dat we op zaterdag een race over honderd kilometer door de straten van Bakoe krijgen, gevolgd door de hoofdrace op zondag. Het heeft er echter alle schijn van dat we aankomend weekend op nog een extraatje worden getrakteerd: een tweede kwalificatie op zaterdag. Verschillende kopstukken uit de paddock, waaronder Ferrari-teambaas Fred Vasseur, hebben dit al bevestigd. Maar officieel bericht vanuit de FIA of de Formule 1 laat op moment van schrijven nog op zich wachten.

Tijdschema Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan

Wat we in ieder geval zeker weten is dat het raceweekend in Bakoe op vrijdag 28 april om 11:30 uur van start gaat met de eerste vrije training, gevolgd voor de kwalificatie voor de sprintrace om 15:00 uur. Zaterdag 29 april is nog een vraagteken. Vooralsnog staat er om 11:30 uur een tweede vrije training gepland, gevolgd door de sprintrace om 15:30 uur. Het heeft er dus echter alle schijn van dat die tweede oefensessie een tweede kwalificatie wordt, waarbij de startopstelling voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald. De sprintrace en de hoofdrace worden zo twee opzichzelfstaande evenementen, waar eerder de uitslag van de sprintrace de startopstelling voor de hoofdrace bepaalde. De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt op zondag 30 april om 13:00 uur verreden.

Tijdschema overzicht

Vrijdag 28 april

11:30 uur: eerste vrije training

15:00 uur: kwalificatie sprintrace

Zaterdag 29 april

11:30 uur: tweede vrije training/kwalificatie hoofdrace

15:30 uur: sprintrace

Zondag 30 april

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan

Baku City Circuit

Het Baku City Circuit is een stratencircuit dat is gebouwd rondom de boulevard van Bakoe. De baan is vormgegeven door de bekende Formule 1-architect Hermann Tilke en voert de coureurs over 6,003 kilometer asfalt. Het circuit telt in totaal 20 bochten. De snelste raceronde is in handen van Charles Leclerc. Hij ging in 2019 met zijn Ferrari in 1,43,009 het circuit rond. De organisatie heeft de ingang van de pitstraat voorafgaand aan de race in 2022 aangepast, nadat er in 2021 kritiek klonk vanuit de coureurs vanwege het mogelijke gevaar. Doordat de pitstraat gelegen is op het lange rechte stuk, komen de rijders op hoge snelheid voorbij de muur van de ingang.