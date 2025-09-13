De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Na de zestiende Grand Prix van het seizoen, die vorige week in Monza verreden werd, werpen we een blik op de standen.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen in Grand Prix van Italië en protest Zandvoort

Voor de wedstrijd van zondag werd er niet meer dan een reprimande voor Oscar Piastri en een waarschuwing voor Isack Hadjar uitgedeeld, de een voor het te vroeg de 'fast lane' op gaan tijdens een rode vlag en de ander voor het op de verkeerde manier afsteken van de Variante della Roggia.

De stewards hadden het tijdens de daadwerkelijke race op Monza een stuk drukker. Esteban Ocon kreeg een tijdstraf van 5 seconden en 1 strafpunt voor het buiten de baan duwen van Lance Stroll in de tweede chicane. Kimi Antonelli werd een tijdstraf van 5 seconden en 1 strafpunt opgelegd voor zijn onvoorspelbare rijgedrag in een verdedigingsactie ten opzichte van Alexander Albon. Ollie Bearman en Carlos Sainz raakten elkaar in een gevecht buiten de punten. De Haas-coureur kreeg de schuld en moest een tijdstraf van 10 seconden incasseren evenals 2 strafpunten. De jonge Brit staat nu op een totaal van 10 strafpunten. Er werden nog verschillende waarschuwingen uitgedeeld, maar hier kwamen geen verdere strafpunten bij kijken.

Bij Sainz zijn er 2 punten teruggedraaid, nadat Williams het protest tegen een beslissing van de stewards had gewonnen.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Oscar Piastri 6 São Paulo 2024

Abu Dhabi 2024

Groot-Brittannië 2025 2

2

2 3 nov. 2025

8 dec. 2025

6 juli 2026 Veroorzaken botsing met Lawson

Veroorzaken botsing met Colapinto

Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car Lando Norris 3 Qatar 2024 3 1 dec. 2025 Negeren dubbele gele vlaggen

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 1 Hongarije 2025 1 3 aug. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell Lewis Hamilton 2 Nederland 2025 2 31 aug. 2026 Te hard rijden onder geel

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden George Russell 1 Qatar 2024 1 1 dec. 2025 Te groot gat achter safety car Kimi Antonelli 5 Oostenrijk 2025

Nederland 2025

Italië 2025 2

2

1 29 juni 2026

31 aug. 2026

7 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Verstappen

Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 9 Mexico-Stad 2024

São Paulo 2024 (Sprint)

Qatar 2024 (kwalificatie)

Abu Dhabi 2024

Spanje 2025 2

1

1

2

3 27 okt. 2025

2 nov. 2025

30 nov. 2025

8 dec. 2025

1 juni 2026 Buiten de baan duwen Norris

Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car

Onnodig langzaam rijden

Veroorzaken botsing met Piastri

Veroorzaken botsing met Russell Yuki Tsunoda 5 Canada 2025 (VT3)

Oostenrijk 2025

Groot-Brittannië 2025 2

2

1 14 juni 2026

29 juni 2026

6 juli 2026 Inhalen Piastri onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Bearman

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 2 Qatar 2024 2 1 dec. 2025 Veroorzaken botsing met Magnussen Carlos Sainz 2 Bahrein 2025 2 13 apr. 2026 Buiten de baan duwen Antonelli

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 5 Qatar 2024

Monaco 2025 (VT1)

Canada 2025 2

1

2 1 dec. 2025

23 mei 2026

14 juni 2026 Veroorzaken botsing met Albon

Veroorzaken botsing met Leclerc

Buiten de baan duwen van Gasly

Kick Sauber

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 0 – – – –

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Isack Hadjar 0 – – – – Liam Lawson 6 Qatar 2024

Bahrein 2025

Bahrein 2025

Miami 2025 (Sprint) 2

1

2

1 1 dec. 2025

13 apr. 2026

13 apr. 2026

3 mei 2026 Veroorzaken botsing met Bottas

Veroorzaken botsing met Stroll

Veroorzaken botsing met Hülkenberg

Veroorzaken botsing met Alonso

Haas

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll Ollie Bearman 10 São Paulo 2024

Monaco 2025 (VT2)

Groot Brittannië 2025 (VT3)

Italië 2025 2

2

4

2 3 nov. 2025

23 mei 2026

5 juli 2026

7 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Inhalen Sainz onder rode vlag

Te hard rijden en crashen onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Sainz

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 2 Hongarije 2025 2 3 aug. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz Franco Colapinto 3 Mexico-Stad 2024

Oostenrijk 2025 2

1 27 okt. 2025

29 juni 2026 Veroorzaken botsing met Lawson

Buiten de baan duwen Piastri Jack Doohan 4 China 2025 (Sprint)

China 2025 2

2 22 mrt. 2026

23 mrt. 2026 Veroorzaken botsing met Bortoleto

Buiten de baan duwen Hadjar

