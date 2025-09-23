Strafpunten Formule 1: Williams verdient naast podium ook strafpunten in Azerbeidzjan
Strafpunten Formule 1: Williams verdient naast podium ook strafpunten in Azerbeidzjan
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Na de zeventiende Grand Prix van het seizoen, die afgelopen weekend in Azerbeidzjan verreden werd, werpen we een blik op de standen.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.
Straffen in Grand Prix van Azerbeidzjan
Oscar Piastri kreeg na de tweede vrije training een reprimande voor het niet genoeg afremmen voor gele vlaggen. Kimi Antonelli kreeg voor hetzelfde vergrijp ook een reprimande na de kwalificatie. Esteban Ocon werd uit de resultaten van de kwalificatie geschrapt, omdat de achtervleugel van zijn Haas te veel door kon buigen. Fernando Alonso en Piastri kregen ieder een tijdstraf van 5 seconden voor een valse start. Alexander Albon tikte Franco Colapinto in de rondte en kreeg een tijdstraf van 10 seconden. Alleen voor het laatstgenoemde incident werden strafpunten uitgezonden.
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Oscar Piastri
|6
|São Paulo 2024
Abu Dhabi 2024
Groot-Brittannië 2025
|2
2
2
|3 nov. 2025
8 dec. 2025
6 juli 2026
|Veroorzaken botsing met Lawson
Veroorzaken botsing met Colapinto
Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
|Lando Norris
|3
|Qatar 2024
|3
|1 dec. 2025
|Negeren dubbele gele vlaggen
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Charles Leclerc
|1
|Hongarije 2025
|1
|3 aug. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
|Lewis Hamilton
|2
|Nederland 2025
|2
|31 aug. 2026
|Te hard rijden onder geel
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|George Russell
|1
|Qatar 2024
|1
|1 dec. 2025
|Te groot gat achter safety car
|Kimi Antonelli
|5
|Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025
|2
2
1
|29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|9
|Mexico-Stad 2024
São Paulo 2024 (Sprint)
Qatar 2024 (kwalificatie)
Abu Dhabi 2024
Spanje 2025
|2
1
1
2
3
|27 okt. 2025
2 nov. 2025
30 nov. 2025
8 dec. 2025
1 juni 2026
|Buiten de baan duwen Norris
Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car
Onnodig langzaam rijden
Veroorzaken botsing met Piastri
Veroorzaken botsing met Russell
|Yuki Tsunoda
|5
|Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
|2
2
1
|14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
|Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|4
|Qatar 2024
Azerbeidzjan 2025
|2
2
|1 dec. 2025
21 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Magnussen
Veroorzaken botsing met Colapinto
|Carlos Sainz
|2
|Bahrein 2025
|2
|13 apr. 2026
|Buiten de baan duwen Antonelli
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|5
|Qatar 2024
Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
|2
1
2
|1 dec. 2025
23 mei 2026
14 juni 2026
|Veroorzaken botsing met Albon
Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
|Liam Lawson
|6
|Qatar 2024
Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)
|2
1
2
1
|1 dec. 2025
13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026
|Veroorzaken botsing met Bottas
Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso
Kick Sauber
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|0
|–
|–
|–
|–
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
|Ollie Bearman
|10
|São Paulo 2024
Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
|2
2
4
2
|3 nov. 2025
23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Sainz
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|2
|Hongarije 2025
|2
|3 aug. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
|Franco Colapinto
|3
|Mexico-Stad 2024
Oostenrijk 2025
|2
1
|27 okt. 2025
29 juni 2026
|Veroorzaken botsing met Lawson
Buiten de baan duwen Piastri
|Jack Doohan
|4
|China 2025 (Sprint)
China 2025
|2
2
|22 mrt. 2026
23 mrt. 2026
|Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar
Gerelateerd
Net binnen
FIA-presidentskandidaat bijt van zich af na kritiek op bikini-foto's
- 17 minuten geleden
- 2
Nieuwe aanpak Red Bull voor Tsunoda lijkt te werken: Japanner kreeg toegang tot data Verstappen
- 47 minuten geleden
- 1
Verstappen genomineerd als meest sexy nieuwe vader in de sportwereld | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Red Bull Racing heeft "doorbraak" met auto Verstappen: "Max doet nog mee om de titel"
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen-protegés reageren na verdienen GT3-kampioenschap: "Het was een lastig seizoen"
- 1 uur geleden
Strafpunten Formule 1: Williams verdient naast podium ook strafpunten in Azerbeidzjan
- 1 uur geleden
- 3
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september