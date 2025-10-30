close global

﻿
Strafpunten Formule 1: Verstappen ziet nóg meer strafpunten vervallen richting Brazilië

Redactie
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. In aanloop naar de twintigste Grand Prix van het seizoen, die aankomend weekend in Mexico-Stad verreden wordt, werpen we een blik op de standen.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Gelukjes voor Bearman, Piastri en Verstappen

Er werden tijdens het raceweekend in Mexico-Stad geen strafpunten uitgedeeld. Wel kwamen er strafpunten te verlopen. Het was meer dan 365 dagen geleden dat Max Verstappen Lando Norris buiten de baan duwde in Mexico-Stad, wat hem toen 2 strafpunten opleverde. De Red Bull-coureur zakte op deze manier van 9 naar 7 strafpunten. Franco Colapinto, die vorig jaar invaller was bij Williams, ziet de 2 strafpunten vervallen voor contact met Liam Lawson.

Omdat de Grand Prix van São Paulo vorig seizoen iets eerder in het jaar viel, in het weekend van 1 en 2 november, zullen de strafpunten hiervan tevens komen te vervallen, voordat Interlagos opnieuw bezocht wordt. Oscar Piastri raakt 2 strafpunten kwijt voor het contact met Lawson, Verstappen raakt 1 strafpunt kwijt voor het te hard rijden onder de Virtual Safety Car, en Ollie Bearman raakt 2 strafpunten kwijt voor het contact met Colapinto. Verstappen staat straks dus op een totaal van 6 strafpunten bij aanvang van het weekend op het Autódromo José Carlos Pace.

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Oscar Piastri4Abu Dhabi 2024
Groot-Brittannië 2025		2
2		8 dec. 2025
6 juli 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Lando Norris3Qatar 202431 dec. 2025Negeren dubbele gele vlaggen

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton2Nederland 2025231 aug. 2026Te hard rijden onder geel

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
George Russell1Qatar 202411 dec. 2025Te groot gat achter safety car
Kimi Antonelli5Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025		2
2
1		29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen6Qatar 2024 (kwalificatie)
Abu Dhabi 2024
Spanje 2025		1
2
3		30 nov. 2025
8 dec. 2025
1 juni 2026		Onnodig langzaam rijden
Veroorzaken botsing met Piastri
Veroorzaken botsing met Russell
Yuki Tsunoda5Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025		2
2
1		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon4Qatar 2024
Azerbeidzjan 2025		2
2		1 dec. 2025
21 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Magnussen
Veroorzaken botsing met Colapinto
Carlos Sainz4Bahrein 2025
Austin 2025		2
2		13 apr. 2026
19 okt. 2026		Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Antonelli

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll7Qatar 2024
Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)		2
1
2
2		1 dec. 2025
23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026		Veroorzaken botsing met Albon
Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Isack Hadjar0
Liam Lawson6Qatar 2024
Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)		2
1
2
1		1 dec. 2025
13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026		Veroorzaken botsing met Bottas
Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso

Kick Sauber

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto0

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll
Ollie Bearman8Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025		2
4
2		23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026		Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Sainz

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto1Oostenrijk 2025129 juni 2026Buiten de baan duwen Piastri
Jack Doohan4China 2025 (Sprint)
China 2025		2
2		22 mrt. 2026
23 mrt. 2026		Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar

