De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. In aanloop naar de twintigste Grand Prix van het seizoen, die aankomend weekend in Mexico-Stad verreden wordt, werpen we een blik op de standen.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Artikel gaat verder onder video

Gelukjes voor Bearman, Piastri en Verstappen

Er werden tijdens het raceweekend in Mexico-Stad geen strafpunten uitgedeeld. Wel kwamen er strafpunten te verlopen. Het was meer dan 365 dagen geleden dat Max Verstappen Lando Norris buiten de baan duwde in Mexico-Stad, wat hem toen 2 strafpunten opleverde. De Red Bull-coureur zakte op deze manier van 9 naar 7 strafpunten. Franco Colapinto, die vorig jaar invaller was bij Williams, ziet de 2 strafpunten vervallen voor contact met Liam Lawson.

Omdat de Grand Prix van São Paulo vorig seizoen iets eerder in het jaar viel, in het weekend van 1 en 2 november, zullen de strafpunten hiervan tevens komen te vervallen, voordat Interlagos opnieuw bezocht wordt. Oscar Piastri raakt 2 strafpunten kwijt voor het contact met Lawson, Verstappen raakt 1 strafpunt kwijt voor het te hard rijden onder de Virtual Safety Car, en Ollie Bearman raakt 2 strafpunten kwijt voor het contact met Colapinto. Verstappen staat straks dus op een totaal van 6 strafpunten bij aanvang van het weekend op het Autódromo José Carlos Pace.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Oscar Piastri 4 Abu Dhabi 2024

Groot-Brittannië 2025 2

2 8 dec. 2025

6 juli 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car Lando Norris 3 Qatar 2024 3 1 dec. 2025 Negeren dubbele gele vlaggen

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 1 Hongarije 2025 1 3 aug. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell Lewis Hamilton 2 Nederland 2025 2 31 aug. 2026 Te hard rijden onder geel

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden George Russell 1 Qatar 2024 1 1 dec. 2025 Te groot gat achter safety car Kimi Antonelli 5 Oostenrijk 2025

Nederland 2025

Italië 2025 2

2

1 29 juni 2026

31 aug. 2026

7 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Verstappen

Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 6 Qatar 2024 (kwalificatie)

Abu Dhabi 2024

Spanje 2025 1

2

3 30 nov. 2025

8 dec. 2025

1 juni 2026 Onnodig langzaam rijden

Veroorzaken botsing met Piastri

Veroorzaken botsing met Russell Yuki Tsunoda 5 Canada 2025 (VT3)

Oostenrijk 2025

Groot-Brittannië 2025 2

2

1 14 juni 2026

29 juni 2026

6 juli 2026 Inhalen Piastri onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Bearman

Related image

Williams

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 4 Qatar 2024

Azerbeidzjan 2025 2

2 1 dec. 2025

21 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Magnussen

Veroorzaken botsing met Colapinto Carlos Sainz 4 Bahrein 2025

Austin 2025 2

2 13 apr. 2026

19 okt. 2026 Buiten de baan duwen Antonelli

Veroorzaken botsing met Antonelli

Related image

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 7 Qatar 2024

Monaco 2025 (VT1)

Canada 2025

Austin 2025 (Sprint) 2

1

2

2 1 dec. 2025

23 mei 2026

14 juni 2026

18 okt. 2026 Veroorzaken botsing met Albon

Veroorzaken botsing met Leclerc

Buiten de baan duwen van Gasly

Veroorzaken botsing met Ocon

Related image

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Isack Hadjar 0 – – – – Liam Lawson 6 Qatar 2024

Bahrein 2025

Bahrein 2025

Miami 2025 (Sprint) 2

1

2

1 1 dec. 2025

13 apr. 2026

13 apr. 2026

3 mei 2026 Veroorzaken botsing met Bottas

Veroorzaken botsing met Stroll

Veroorzaken botsing met Hülkenberg

Veroorzaken botsing met Alonso

Related image

Kick Sauber

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 0 – – – –

Related image

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll Ollie Bearman 8 Monaco 2025 (VT2)

Groot Brittannië 2025 (VT3)

Italië 2025 2

4

2 23 mei 2026

5 juli 2026

7 sep. 2026 Inhalen Sainz onder rode vlag

Te hard rijden en crashen onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Sainz

Related image

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 2 Hongarije 2025 2 3 aug. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz Franco Colapinto 1 Oostenrijk 2025 1 29 juni 2026 Buiten de baan duwen Piastri Jack Doohan 4 China 2025 (Sprint)

China 2025 2

2 22 mrt. 2026

23 mrt. 2026 Veroorzaken botsing met Bortoleto

Buiten de baan duwen Hadjar

Related image

Gerelateerd