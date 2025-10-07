close global

verstappen, red bull, singapore

Strafpunten Formule 1: Verstappen ziet eind deze maand eindelijk strafpunten vervallen

Redactie
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. In aanloop naar de negentiende Grand Prix van het seizoen, die over anderhalve week in Austin verreden wordt, werpen we een blik op de standen.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen in Grand Prix van Singapore

Ferrari kreeg een boete van €10.000 voor een unsafe release van Charles Leclerc bij Lando Norris in de tweede vrije training. De Williams-bolides van Alexander Albon en Carlos Sainz werden na de kwalificatie gediskwalificeerd vanwege een illegale DRS. Lewis Hamilton werd een tijdstraf van 5 seconden opgelegd na de race vanwege het meermaals overschrijden van de track limits. Dit deed hij vanwege een remprobleem. Bij geen van de straffen hoorden strafpunten. Tevens zijn er ook geen strafpunten verlopen. Max Verstappen zal over drie weken voor het eerst in lange tijd strafpunten zien vervallen.

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Oscar Piastri6São Paulo 2024
Abu Dhabi 2024
Groot-Brittannië 2025		2
2
2		3 nov. 2025
8 dec. 2025
6 juli 2026		Veroorzaken botsing met Lawson
Veroorzaken botsing met Colapinto
Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Lando Norris3Qatar 202431 dec. 2025Negeren dubbele gele vlaggen

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton2Nederland 2025231 aug. 2026Te hard rijden onder geel

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
George Russell1Qatar 202411 dec. 2025Te groot gat achter safety car
Kimi Antonelli5Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025		2
2
1		29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen9Mexico-Stad 2024
São Paulo 2024 (Sprint)
Qatar 2024 (kwalificatie)
Abu Dhabi 2024
Spanje 2025		2
1
1
2
3		27 okt. 2025
2 nov. 2025
30 nov. 2025
8 dec. 2025
1 juni 2026		Buiten de baan duwen Norris
Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car
Onnodig langzaam rijden
Veroorzaken botsing met Piastri
Veroorzaken botsing met Russell
Yuki Tsunoda5Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025		2
2
1		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon4Qatar 2024
Azerbeidzjan 2025		2
2		1 dec. 2025
21 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Magnussen
Veroorzaken botsing met Colapinto
Carlos Sainz2Bahrein 2025213 apr. 2026Buiten de baan duwen Antonelli

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll5Qatar 2024
Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025		2
1
2		1 dec. 2025
23 mei 2026
14 juni 2026		Veroorzaken botsing met Albon
Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Isack Hadjar0
Liam Lawson6Qatar 2024
Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)		2
1
2
1		1 dec. 2025
13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026		Veroorzaken botsing met Bottas
Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso

Kick Sauber

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto0

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll
Ollie Bearman10São Paulo 2024
Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025		2
2
4
2		3 nov. 2025
23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Sainz

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto3Mexico-Stad 2024
Oostenrijk 2025		2
1		27 okt. 2025
29 juni 2026		Veroorzaken botsing met Lawson
Buiten de baan duwen Piastri
Jack Doohan4China 2025 (Sprint)
China 2025		2
2		22 mrt. 2026
23 mrt. 2026		Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar

F1 standen

