﻿
A smug-looking Verstappen with Norris and Piastri either side with annoyed expressions. There is a blue background and a white FIA logo in front of the drivers.

Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi

Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi

Redactie
A smug-looking Verstappen with Norris and Piastri either side with annoyed expressions. There is a blue background and a white FIA logo in front of the drivers.

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Nu de Grand Prix van Abu Dhabi voor de deur staat, werpen we een blik op het overzicht.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen tijdens het raceweekend in Qatar

Yuki Tsunoda en Kimi Antonelli kregen tijdens de Sprint op het Lusail International Circuit allebei een tijdstraf van 5 seconden voor het te vaak overschrijden van de track limits. Williams werd een boete van €5000 opgelegd, nadat ze Carlos Sainz in de kwalificatie naar buiten stuurden met een sticker op een van de achterbanden. Deze kwam op de baan terecht en zorgde voor een rode vlag. Esteban Ocon kreeg een tijdstraf van 5 seconden vanwege een valse start en Lance Stroll moest 5 seconden incasseren vanwege het te hard rijden in de pitstraat. Ollie Bearman kreeg een zeldzame stop-and-go penalty van 10 seconden, omdat een van de banden niet vastzat, terwijl Haas hem wel weg wilde sturen. Voor geen van deze straffen zijn strafpunten uitgedeeld.

Er zijn een boel strafpunten weggevallen. Lando Norris is er drie kwijt voor het negeren van dubbele gele vlaggen in Qatar vorig jaar, George Russell is er één kwijt voor het laten van een te groot gat achter de safety car en Max Verstappen is er één kwijt voor het onnodig langzaam rijden in de kwalificatie. Alexander Albon, Liam Lawson en Lance Stroll veroorzaakten ieder een crash in Qatar vorig jaar en ook deze strafpunten zijn komen te vervallen.

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri6Abu Dhabi 2024
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025		2
2
2		8 dec. 2025
6 juli 2026
9 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli

Related image
Related image

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
George Russell0
Kimi Antonelli5Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025		2
2
1		29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Related image
Related image

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen5Abu Dhabi 2024
Spanje 2025		2
3		8 dec. 2025
1 juni 2026		Veroorzaken botsing met Piastri
Veroorzaken botsing met Russell
Yuki Tsunoda7Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025		2
2
1
2		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll

Related image
Related image

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton3Nederland 2025
São Paulo 2025		2
1		31 aug. 2026
9 nov. 2026		Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto

Related image
Related image

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2025		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz4Bahrein 2025
Austin 2025		2
2		13 apr. 2026
19 okt. 2026		Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Antonelli

Related image
Related image

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Isack Hadjar0
Liam Lawson5Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)
São Paulo 2025 (Sprint)		1
2
1
1		13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026
8 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso
Veroorzaken botsing met Bearman

Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll5Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)		1
2
2		23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026		Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon

Related image
Related image

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman9Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)		2
4
2
1		23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026		Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll

Related image
Related image

Kick Sauber

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll

Related image
Related image

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto1Oostenrijk 2025129 juni 2026Buiten de baan duwen Piastri
Jack Doohan4China 2025 (Sprint)
China 2025		2
2		22 mrt. 2026
23 mrt. 2026		Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar

Related image
Related image

