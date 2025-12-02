Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Nu de Grand Prix van Abu Dhabi voor de deur staat, werpen we een blik op het overzicht.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.
Straffen tijdens het raceweekend in Qatar
Yuki Tsunoda en Kimi Antonelli kregen tijdens de Sprint op het Lusail International Circuit allebei een tijdstraf van 5 seconden voor het te vaak overschrijden van de track limits. Williams werd een boete van €5000 opgelegd, nadat ze Carlos Sainz in de kwalificatie naar buiten stuurden met een sticker op een van de achterbanden. Deze kwam op de baan terecht en zorgde voor een rode vlag. Esteban Ocon kreeg een tijdstraf van 5 seconden vanwege een valse start en Lance Stroll moest 5 seconden incasseren vanwege het te hard rijden in de pitstraat. Ollie Bearman kreeg een zeldzame stop-and-go penalty van 10 seconden, omdat een van de banden niet vastzat, terwijl Haas hem wel weg wilde sturen. Voor geen van deze straffen zijn strafpunten uitgedeeld.
Er zijn een boel strafpunten weggevallen. Lando Norris is er drie kwijt voor het negeren van dubbele gele vlaggen in Qatar vorig jaar, George Russell is er één kwijt voor het laten van een te groot gat achter de safety car en Max Verstappen is er één kwijt voor het onnodig langzaam rijden in de kwalificatie. Alexander Albon, Liam Lawson en Lance Stroll veroorzaakten ieder een crash in Qatar vorig jaar en ook deze strafpunten zijn komen te vervallen.
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|6
|Abu Dhabi 2024
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
|2
2
2
|8 dec. 2025
6 juli 2026
9 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
|Kimi Antonelli
|5
|Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025
|2
2
1
|29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|5
|Abu Dhabi 2024
Spanje 2025
|2
3
|8 dec. 2025
1 juni 2026
|Veroorzaken botsing met Piastri
Veroorzaken botsing met Russell
|Yuki Tsunoda
|7
|Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
|2
2
1
2
|14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026
|Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Charles Leclerc
|1
|Hongarije 2025
|1
|3 aug. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
|Lewis Hamilton
|3
|Nederland 2025
São Paulo 2025
|2
1
|31 aug. 2026
9 nov. 2026
|Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|3
|Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025
|2
1
|21 sep. 2026
22 nov. 2025
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|4
|Bahrein 2025
Austin 2025
|2
2
|13 apr. 2026
19 okt. 2026
|Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Antonelli
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
|Liam Lawson
|5
|Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)
São Paulo 2025 (Sprint)
|1
2
1
1
|13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026
8 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso
Veroorzaken botsing met Bearman
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|5
|Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)
|1
2
2
|23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026
|Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|9
|Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
|2
4
2
1
|23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026
|Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
Kick Sauber
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|2
|Hongarije 2025
|2
|3 aug. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
|Franco Colapinto
|1
|Oostenrijk 2025
|1
|29 juni 2026
|Buiten de baan duwen Piastri
|Jack Doohan
|4
|China 2025 (Sprint)
China 2025
|2
2
|22 mrt. 2026
23 mrt. 2026
|Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar
