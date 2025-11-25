close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Bortoleto crashes into Stroll and Gasly during start in Las Vegas

Strafpunten Formule 1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Las Vegas

Strafpunten Formule 1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Las Vegas

Redactie
Bortoleto crashes into Stroll and Gasly during start in Las Vegas

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Nu de Grand Prix van Qatar voor de deur staat, werpen we een blik op het overzicht.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen tijdens het raceweekend in Las Vegas

Alpine kreeg een boete van €5000 vanwege een administratiefoutje met een setje intermediates van Franco Colapinto. Ferrari moest de portemonnee trekken en een briefje van €100 tevoorschijn halen, nadat Lewis Hamilton 0,1 km/h te hard was gegaan in de pitstraat in VT3. Kimi Antonelli moest een tijdstraf van 5 seconden incasseren vanwege een valse start. Gabriel Bortoleto knalde tegen Lance Stroll en Pierre Gasly op bij de start van de Grand Prix op het Las Vegas Strip Circuit. Hij krijgt een gridstraf van 5 posities voor Qatar. Alexander Albon schakelde zichzelf uit door de achterkant van Lewis Hamilton te toucheren. Bortoleto heeft 2 strafpunten gekregen, zijn eerste uit zijn F1-carrière, en Albon krijgt er 1. Lando Norris en Oscar Piastri werden vanwege te veel slijtage van de plank gediskwalificeerd, maar dat levert geen strafpunten op.

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris3Qatar 202431 dec. 2025Negeren dubbele gele vlaggen
Oscar Piastri6Abu Dhabi 2024
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025		2
2
2		8 dec. 2025
6 juli 2026
9 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli

Related image
Related image

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
George Russell1Qatar 202411 dec. 2025Te groot gat achter safety car
Kimi Antonelli5Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025		2
2
1		29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Related image
Related image

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen6Qatar 2024 (kwalificatie)
Abu Dhabi 2024
Spanje 2025		1
2
3		30 nov. 2025
8 dec. 2025
1 juni 2026		Onnodig langzaam rijden
Veroorzaken botsing met Piastri
Veroorzaken botsing met Russell
Yuki Tsunoda7Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025		2
2
1
2		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll

Related image
Related image

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton3Nederland 2025
São Paulo 2025		2
1		31 aug. 2026
9 nov. 2026		Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto

Related image
Related image

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon5Qatar 2024
Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
2
1		1 dec. 2025
21 sep. 2026
22 nov. 2025		Veroorzaken botsing met Magnussen
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz4Bahrein 2025
Austin 2025		2
2		13 apr. 2026
19 okt. 2026		Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Antonelli

Related image
Related image

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Isack Hadjar0
Liam Lawson7Qatar 2024
Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)
São Paulo 2025 (Sprint)		2
1
2
1
1		1 dec. 2025
13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026
8 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Bottas
Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso
Veroorzaken botsing met Bearman

Related image
Related image

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman9Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)		2
4
2
1		23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026		Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll

Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll7Qatar 2024
Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)		2
1
2
2		1 dec. 2025
23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026		Veroorzaken botsing met Albon
Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon

Related image
Related image

Kick Sauber

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll

Related image
Related image

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto1Oostenrijk 2025129 juni 2026Buiten de baan duwen Piastri
Jack Doohan4China 2025 (Sprint)
China 2025		2
2		22 mrt. 2026
23 mrt. 2026		Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar

Related image
Related image

Gerelateerd

Max Verstappen Formule 1 FIA strafpunten
Welke straffen kunnen stewards in F1 uitdelen en hoe worden coureurs geschorst?
Penalty's

Welke straffen kunnen stewards in F1 uitdelen en hoe worden coureurs geschorst?

  • 8 augustus 2025 08:02
De meest memorabele schorsingen uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special
Longread ✍️

De meest memorabele schorsingen uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special

  • 24 december 2024 08:06

Net binnen

Strafpunten Formule 1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Las Vegas
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Las Vegas

  • 17 minuten geleden
  • 3
 Dit is het apparaatje waarmee de FIA de illegale plank van McLaren opmat
Op 0.001mm nauwkeurig

Dit is het apparaatje waarmee de FIA de illegale plank van McLaren opmat

  • 1 uur geleden
Russell vraagt om extra straf Norris, Red Bull reageert op diskwalificatie McLaren | GPFans Recap
GPFans Recap

Russell vraagt om extra straf Norris, Red Bull reageert op diskwalificatie McLaren | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46
  • 1
 'McLaren probeerde de FIA te misleiden' | GPFans Raceteam
Podcast Las Vegas

'McLaren probeerde de FIA te misleiden' | GPFans Raceteam

  • Gisteren 21:02
'Dit is waarom de McLaren te laag was afgesteld en de fout pas tijdens de race werd ontdekt'
DSQ in Vegas

'Dit is waarom de McLaren te laag was afgesteld en de fout pas tijdens de race werd ontdekt'

  • Gisteren 20:13
  • 8
 Piastri foetert over Lawson na startcrash:
Chaos in eerste bocht

Piastri foetert over Lawson na startcrash: "Uiteraard gaan we dat volgende week bespreken"

  • Gisteren 19:18
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november
 Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas:
150.000+ views

Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"

  • 22 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x