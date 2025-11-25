De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Nu de Grand Prix van Qatar voor de deur staat, werpen we een blik op het overzicht.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen tijdens het raceweekend in Las Vegas

Alpine kreeg een boete van €5000 vanwege een administratiefoutje met een setje intermediates van Franco Colapinto. Ferrari moest de portemonnee trekken en een briefje van €100 tevoorschijn halen, nadat Lewis Hamilton 0,1 km/h te hard was gegaan in de pitstraat in VT3. Kimi Antonelli moest een tijdstraf van 5 seconden incasseren vanwege een valse start. Gabriel Bortoleto knalde tegen Lance Stroll en Pierre Gasly op bij de start van de Grand Prix op het Las Vegas Strip Circuit. Hij krijgt een gridstraf van 5 posities voor Qatar. Alexander Albon schakelde zichzelf uit door de achterkant van Lewis Hamilton te toucheren. Bortoleto heeft 2 strafpunten gekregen, zijn eerste uit zijn F1-carrière, en Albon krijgt er 1. Lando Norris en Oscar Piastri werden vanwege te veel slijtage van de plank gediskwalificeerd, maar dat levert geen strafpunten op.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 3 Qatar 2024 3 1 dec. 2025 Negeren dubbele gele vlaggen Oscar Piastri 6 Abu Dhabi 2024

Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025 2

2

2 8 dec. 2025

6 juli 2026

9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car

Veroorzaken botsing met Antonelli

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden George Russell 1 Qatar 2024 1 1 dec. 2025 Te groot gat achter safety car Kimi Antonelli 5 Oostenrijk 2025

Nederland 2025

Italië 2025 2

2

1 29 juni 2026

31 aug. 2026

7 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Verstappen

Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 6 Qatar 2024 (kwalificatie)

Abu Dhabi 2024

Spanje 2025 1

2

3 30 nov. 2025

8 dec. 2025

1 juni 2026 Onnodig langzaam rijden

Veroorzaken botsing met Piastri

Veroorzaken botsing met Russell Yuki Tsunoda 7 Canada 2025 (VT3)

Oostenrijk 2025

Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025 2

2

1

2 14 juni 2026

29 juni 2026

6 juli 2026

9 nov. 2026 Inhalen Piastri onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Bearman

Veroorzaken botsing met Stroll

Ferrari

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 1 Hongarije 2025 1 3 aug. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell Lewis Hamilton 3 Nederland 2025

São Paulo 2025 2

1 31 aug. 2026

9 nov. 2026 Te hard rijden onder geel

Veroorzaken botsing met Colapinto

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 5 Qatar 2024

Azerbeidzjan 2025

Las Vegas 2025 2

2

1 1 dec. 2025

21 sep. 2026

22 nov. 2025 Veroorzaken botsing met Magnussen

Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 4 Bahrein 2025

Austin 2025 2

2 13 apr. 2026

19 okt. 2026 Buiten de baan duwen Antonelli

Veroorzaken botsing met Antonelli

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Isack Hadjar 0 – – – – Liam Lawson 7 Qatar 2024

Bahrein 2025

Bahrein 2025

Miami 2025 (Sprint)

São Paulo 2025 (Sprint) 2

1

2

1

1 1 dec. 2025

13 apr. 2026

13 apr. 2026

3 mei 2026

8 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Bottas

Veroorzaken botsing met Stroll

Veroorzaken botsing met Hülkenberg

Veroorzaken botsing met Alonso

Veroorzaken botsing met Bearman

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 9 Monaco 2025 (VT2)

Groot Brittannië 2025 (VT3)

Italië 2025

São Paulo 2025 (Sprint) 2

4

2

1 23 mei 2026

5 juli 2026

7 sep. 2026

8 nov. 2026 Inhalen Sainz onder rode vlag

Te hard rijden en crashen onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Sainz

Buiten de baan duwen Lawson Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 7 Qatar 2024

Monaco 2025 (VT1)

Canada 2025

Austin 2025 (Sprint) 2

1

2

2 1 dec. 2025

23 mei 2026

14 juni 2026

18 okt. 2026 Veroorzaken botsing met Albon

Veroorzaken botsing met Leclerc

Buiten de baan duwen van Gasly

Veroorzaken botsing met Ocon

Kick Sauber

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 2 Hongarije 2025 2 3 aug. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz Franco Colapinto 1 Oostenrijk 2025 1 29 juni 2026 Buiten de baan duwen Piastri Jack Doohan 4 China 2025 (Sprint)

China 2025 2

2 22 mrt. 2026

23 mrt. 2026 Veroorzaken botsing met Bortoleto

Buiten de baan duwen Hadjar

