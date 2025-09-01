close global

Strafpunten Formule 1: de stand van zaken na drie extra straffen in Dutch GP

Strafpunten Formule 1: de stand van zaken na drie extra straffen in Dutch GP

Redactie
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Richting de veertiende Grand Prix van het seizoen, die komend weekend in Zandvoort gereden gaat worden, werpen we een blik op de standen.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen in Dutch Grand Prix

Naast de tijdstraffen en gridpenalty's zijn er ook drie gevallen geweest waarbij strafpunten zijn uitgedeeld door de stewards. Carlos Sainz kreeg 2 strafpunten voor het contact met Liam Lawson in de Tarzanbocht, wat bij beiden resulteerde in een lekke band. Kimi Antonelli schakelde Charles Leclerc uit in de Hugenholtzbocht en dat levert ook 2 strafpunten op. Lewis Hamilton is voor het eerst in 51 Grands Prix strafpunten opgelegd. Hij kreeg er 2 voor het te hard rijden onder geel tijdens de zogeheten sighting laps, de verkenningsronden vóór de start.

Bij Nico Hülkenberg zijn 2 strafpunten van vorig jaar vervallen. Max Verstappen staat nog steeds bovenaan met de meeste strafpunten, 9 om precies te zijn, maar Ollie Bearman op 8 en Liam Lawson en Oscar Piastri op 6 staan dichtbij.

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Oscar Piastri6São Paulo 2024
Abu Dhabi 2024
Groot-Brittannië 2025		2
2
2		3 nov. 2025
8 dec. 2025
6 juli 2026		Veroorzaken botsing met Lawson
Veroorzaken botsing met Colapinto
Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Lando Norris3Qatar 202431 dec. 2025Negeren dubbele gele vlaggen

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton2Nederland 2025231 aug. 2026Te hard rijden onder geel

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
George Russell1Qatar 202411 dec. 2025Te groot gat achter safety car
Kimi Antonelli4Oostenrijk 2025
Nederland 2025		2
2		29 juni 2026
31 aug. 2026		Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen9Mexico-Stad 2024
São Paulo 2024 (Sprint)
Qatar 2024 (kwalificatie)
Abu Dhabi 2024
Spanje 2025		2
1
1
2
3		27 okt. 2025
2 nov. 2025
30 nov. 2025
8 dec. 2025
1 juni 2026		Buiten de baan duwen Norris
Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car
Onnodig langzaam rijden
Veroorzaken botsing met Piastri
Veroorzaken botsing met Russell
Yuki Tsunoda5Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025		2
2
1		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon2Qatar 202421 dec. 2025Veroorzaken botsing met Magnussen
Carlos Sainz4Bahrein 2025
Nederland 2025		2
2		13 apr. 2026
31 aug. 2026		Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Lawson

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll5Qatar 2024
Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025		2
1
2		1 dec. 2025
23 mei 2026
14 juni 2026		Veroorzaken botsing met Albon
Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly

Kick Sauber

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto0

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Isack Hadjar0
Liam Lawson6Qatar 2024
Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)		2
1
2
1		1 dec. 2025
13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026		Veroorzaken botsing met Bottas
Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Esteban Ocon0
Ollie Bearman8São Paulo 2024
Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)		2
2
4		3 nov. 2025
23 mei 2026
5 juli 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto3Mexico-Stad 2024
Oostenrijk 2025		2
1		27 okt. 2025
29 juni 2026		Veroorzaken botsing met Lawson
Buiten de baan duwen Piastri
Jack Doohan4China 2025 (Sprint)
China 2025		2
2		22 mrt. 2026
23 mrt. 2026		Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x