Max Verstappen in Hungary

Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar Zandvoort

Strafpunten Formule 1: de stand van zaken in aanloop naar Zandvoort

Redactie
Max Verstappen in Hungary

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Richting de veertiende Grand Prix van het seizoen, die in Zandvoort gereden gaat worden, werpen we een blik op de standen.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen in Hongarije

Red Bull Racing kreeg een formele waarschuwing na de vrije trainingen, omdat ze een handdoek in de wagen van Max Verstappen hadden laten liggen. Nico Hülkenberg kreeg een extra 5 seconden aan zijn broek vanwege een valse start. Verstappen werd nog onderzocht voor het mogelijk van de baan duwen van Lewis Hamilton, maar de Nederlander werd uiteindelijk geen straf opgelegd. Pierre Gasly kreeg dat wel. Hij crashte tegen Carlos Sainz in de slotfase in de tweede bocht en moest niet alleen een tijdstraf van 10 seconden incasseren, maar ook 2 strafpunten. Charles Leclerc kreeg een tijdstraf van 5 seconden en 1 strafpunt voor onvoorspelbaar rijgedrag in het gevecht om het podium met George Russell. Het is het eerste strafpunt voor Leclerc sinds de Japanse Grand Prix van 2022, toen hij de chicane afstak.

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Oscar Piastri6São Paulo 2024
Abu Dhabi 2024
Groot-Brittannië 2025		2
2
2		3 nov. 2025
8 dec. 2025
6 juli 2026		Veroorzaken botsing met Lawson
Veroorzaken botsing met Colapinto
Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Lando Norris3Qatar 202431 dec. 2025Negeren dubbele gele vlaggen

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton0

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
George Russell1Qatar 202411 dec. 2025Te groot gat achter safety car
Kimi Antonelli2Oostenrijk 2025229 juni 2026Veroorzaken botsing met Verstappen

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen9Mexico-Stad 2024
São Paulo 2024 (Sprint)
Qatar 2024 (kwalificatie)
Abu Dhabi 2024
Spanje 2025		2
1
1
2
3		27 okt. 2025
2 nov. 2025
30 nov. 2025
8 dec. 2025
1 juni 2026		Buiten de baan duwen Norris
Te hard rijden tijdens Virtual Safety Car
Onnodig langzaam rijden
Veroorzaken botsing met Piastri
Veroorzaken botsing met Russell
Yuki Tsunoda5Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025		2
2
1		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon2Qatar 202421 dec. 2025Veroorzaken botsing met Magnussen
Carlos Sainz2Bahrein 2025213 apr. 2026Buiten de baan duwen Antonelli

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll5Qatar 2024
Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025		2
1
2		1 dec. 2025
23 mei 2026
14 juni 2026		Veroorzaken botsing met Albon
Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly

Kick Sauber

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg2Italië 202421 sep. 2025Veroorzaken botsing met Tsunoda
Gabriel Bortoleto0

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Isack Hadjar0
Liam Lawson6Qatar 2024
Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)		2
1
2
1		1 dec. 2025
13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026		Veroorzaken botsing met Bottas
Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Esteban Ocon0
Ollie Bearman8São Paulo 2024
Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)		2
2
4		3 nov. 2025
23 mei 2026
5 juli 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto3Mexico-Stad 2024
Oostenrijk 2025		2
1		27 okt. 2025
29 juni 2026		Veroorzaken botsing met Lawson
Buiten de baan duwen Piastri
Jack Doohan4China 2025 (Sprint)
China 2025		2
2		22 mrt. 2026
23 mrt. 2026		Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar

