close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
A smug-looking Verstappen with Norris and Piastri either side with annoyed expressions. There is a blue background and a white FIA logo in front of the drivers.

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties

Redactie
A smug-looking Verstappen with Norris and Piastri either side with annoyed expressions. There is a blue background and a white FIA logo in front of the drivers.

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Het seizoen 2025 zit erop en dus is het tijd om de balans op te maken.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen tijdens laatste weekend in Abu Dhabi

Er zijn op het Yas Marina Circuit vier strafpunten uitgedeeld, één ieder aan vier verschillende coureurs. Liam Lawson toonde onvoorspelbaar rijgedrag jegens Ollie Bearman in de openingsfase, terwijl Yuki Tsunoda, Bearman en Lance Stroll werden betrapt op het meermaals veranderingen van richting op het rechte stuk om te verdedigen. Slingeren mag niet en dus werd het door de stewards extra bestraft.

Er zijn na de seizoensfinale in Abu Dhabi weer wat strafpunten vervallen. Oscar Piastri is er twee kwijt na een botsing met Franco Colapinto vorig jaar. Max Verstappen is er eveneens twee kwijt, nu het incident waarbij hij Piastri tijdens de start van de finale van 2024 had geraakt, niet meer meetelt.

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri4Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025		2
2		6 juli 2026
9 nov. 2026		Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli

Related image
Related image

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
George Russell0
Kimi Antonelli5Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025		2
2
1		29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Related image
Related image

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen3Spanje 202531 juni 2026Veroorzaken botsing met Russell
Yuki Tsunoda8Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
2
1
2
1		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026
7 dec. 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting

Related image
Related image

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton3Nederland 2025
São Paulo 2025		2
1		31 aug. 2026
9 nov. 2026		Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto

Related image
Related image

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2025		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz4Bahrein 2025
Austin 2025		2
2		13 apr. 2026
19 okt. 2026		Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Antonelli

Related image
Related image

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Isack Hadjar0
Liam Lawson6Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
2
1
1
1		13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso
Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman

Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll6Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
2
2
1		23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting

Related image
Related image

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman10Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
4
2
1
1		23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll

Related image
Related image

Kick Sauber

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll

Related image
Related image

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto1Oostenrijk 2025129 juni 2026Buiten de baan duwen Piastri
Jack Doohan4China 2025 (Sprint)
China 2025		2
2		22 mrt. 2026
23 mrt. 2026		Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar

Related image
Related image

Gerelateerd

Max Verstappen Formule 1 FIA strafpunten
Welke straffen kunnen stewards in F1 uitdelen en hoe worden coureurs geschorst?
Penalty's

Welke straffen kunnen stewards in F1 uitdelen en hoe worden coureurs geschorst?

  • 8 augustus 2025 08:02
De meest memorabele schorsingen uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special
Longread ✍️

De meest memorabele schorsingen uit de geschiedenis van de Formule 1 | GPFans Special

  • 24 december 2024 08:06

Net binnen

Verstappen haalde veel meer voldoening uit ander jaar dan 2025:
Max Verstappen

Verstappen haalde veel meer voldoening uit ander jaar dan 2025: "Dat was veel leuker"

  • 6 minuten geleden
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
Strafpunten

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties

  • 1 uur geleden
  • 6
 'Red Bull gooit roer voor 2026 volledig om', Zak Brown doet reeks bijzondere uitspraken | GPFans Recap
GPFans Recap

'Red Bull gooit roer voor 2026 volledig om', Zak Brown doet reeks bijzondere uitspraken | GPFans Recap

  • Gisteren 21:51
Verstappen en Tsunoda bezoeken Red Bull-fabriek om seizoen af te sluiten | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen en Tsunoda bezoeken Red Bull-fabriek om seizoen af te sluiten | F1 Shorts

  • Gisteren 21:07
  • 44
 Alonso verduidelijkt timing Newey-aankondiging:
Aston Martin

Alonso verduidelijkt timing Newey-aankondiging: "Heeft niets met 2025 te maken"

  • Gisteren 20:30
Jack Plooij: 'Marko onder druk gezet te vertrekken wegens gezichtsverlies bij jonge fans'
Helmut Marko

Jack Plooij: 'Marko onder druk gezet te vertrekken wegens gezichtsverlies bij jonge fans'

  • Gisteren 19:37
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x