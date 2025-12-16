Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Het seizoen 2025 zit erop en dus is het tijd om de balans op te maken.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Straffen tijdens laatste weekend in Abu Dhabi

Er zijn op het Yas Marina Circuit vier strafpunten uitgedeeld, één ieder aan vier verschillende coureurs. Liam Lawson toonde onvoorspelbaar rijgedrag jegens Ollie Bearman in de openingsfase, terwijl Yuki Tsunoda, Bearman en Lance Stroll werden betrapt op het meermaals veranderingen van richting op het rechte stuk om te verdedigen. Slingeren mag niet en dus werd het door de stewards extra bestraft.

Er zijn na de seizoensfinale in Abu Dhabi weer wat strafpunten vervallen. Oscar Piastri is er twee kwijt na een botsing met Franco Colapinto vorig jaar. Max Verstappen is er eveneens twee kwijt, nu het incident waarbij hij Piastri tijdens de start van de finale van 2024 had geraakt, niet meer meetelt.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 4 Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025 2

2 6 juli 2026

9 nov. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car

Veroorzaken botsing met Antonelli

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden George Russell 0 – – – – Kimi Antonelli 5 Oostenrijk 2025

Nederland 2025

Italië 2025 2

2

1 29 juni 2026

31 aug. 2026

7 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Verstappen

Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 3 Spanje 2025 3 1 juni 2026 Veroorzaken botsing met Russell Yuki Tsunoda 8 Canada 2025 (VT3)

Oostenrijk 2025

Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

2

1

2

1 14 juni 2026

29 juni 2026

6 juli 2026

9 nov. 2026

7 dec. 2026 Inhalen Piastri onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Bearman

Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 1 Hongarije 2025 1 3 aug. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell Lewis Hamilton 3 Nederland 2025

São Paulo 2025 2

1 31 aug. 2026

9 nov. 2026 Te hard rijden onder geel

Veroorzaken botsing met Colapinto

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 3 Azerbeidzjan 2025

Las Vegas 2025 2

1 21 sep. 2026

22 nov. 2025 Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 4 Bahrein 2025

Austin 2025 2

2 13 apr. 2026

19 okt. 2026 Buiten de baan duwen Antonelli

Veroorzaken botsing met Antonelli

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Isack Hadjar 0 – – – – Liam Lawson 6 Bahrein 2025

Bahrein 2025

Miami 2025 (Sprint)

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

2

1

1

1 13 apr. 2026

13 apr. 2026

3 mei 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Veroorzaken botsing met Hülkenberg

Veroorzaken botsing met Alonso

Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 6 Monaco 2025 (VT1)

Canada 2025

Austin 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

2

2

1 23 mei 2026

14 juni 2026

18 okt. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Leclerc

Buiten de baan duwen van Gasly

Veroorzaken botsing met Ocon

Meermaals veranderen van richting

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 10 Monaco 2025 (VT2)

Groot Brittannië 2025 (VT3)

Italië 2025

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

4

2

1

1 23 mei 2026

5 juli 2026

7 sep. 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Inhalen Sainz onder rode vlag

Te hard rijden en crashen onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Sainz

Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll

Kick Sauber

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 2 Hongarije 2025 2 3 aug. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz Franco Colapinto 1 Oostenrijk 2025 1 29 juni 2026 Buiten de baan duwen Piastri Jack Doohan 4 China 2025 (Sprint)

China 2025 2

2 22 mrt. 2026

23 mrt. 2026 Veroorzaken botsing met Bortoleto

Buiten de baan duwen Hadjar

