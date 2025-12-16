Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. Het seizoen 2025 zit erop en dus is het tijd om de balans op te maken.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.
Straffen tijdens laatste weekend in Abu Dhabi
Er zijn op het Yas Marina Circuit vier strafpunten uitgedeeld, één ieder aan vier verschillende coureurs. Liam Lawson toonde onvoorspelbaar rijgedrag jegens Ollie Bearman in de openingsfase, terwijl Yuki Tsunoda, Bearman en Lance Stroll werden betrapt op het meermaals veranderingen van richting op het rechte stuk om te verdedigen. Slingeren mag niet en dus werd het door de stewards extra bestraft.
Er zijn na de seizoensfinale in Abu Dhabi weer wat strafpunten vervallen. Oscar Piastri is er twee kwijt na een botsing met Franco Colapinto vorig jaar. Max Verstappen is er eveneens twee kwijt, nu het incident waarbij hij Piastri tijdens de start van de finale van 2024 had geraakt, niet meer meetelt.
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|4
|Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
|2
2
|6 juli 2026
9 nov. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
|Kimi Antonelli
|5
|Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025
|2
2
1
|29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|3
|Spanje 2025
|3
|1 juni 2026
|Veroorzaken botsing met Russell
|Yuki Tsunoda
|8
|Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025
|2
2
1
2
1
|14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026
7 dec. 2026
|Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Charles Leclerc
|1
|Hongarije 2025
|1
|3 aug. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
|Lewis Hamilton
|3
|Nederland 2025
São Paulo 2025
|2
1
|31 aug. 2026
9 nov. 2026
|Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|3
|Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025
|2
1
|21 sep. 2026
22 nov. 2025
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|4
|Bahrein 2025
Austin 2025
|2
2
|13 apr. 2026
19 okt. 2026
|Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Antonelli
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
|Liam Lawson
|6
|Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
2
1
1
1
|13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso
Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|6
|Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
2
2
1
|23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|10
|Monaco 2025 (VT2)
Groot Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
4
2
1
1
|23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden en crashen onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
Kick Sauber
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|2
|Hongarije 2025
|2
|3 aug. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
|Franco Colapinto
|1
|Oostenrijk 2025
|1
|29 juni 2026
|Buiten de baan duwen Piastri
|Jack Doohan
|4
|China 2025 (Sprint)
China 2025
|2
2
|22 mrt. 2026
23 mrt. 2026
|Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen haalde veel meer voldoening uit ander jaar dan 2025: "Dat was veel leuker"
- 6 minuten geleden
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 1 uur geleden
- 6
'Red Bull gooit roer voor 2026 volledig om', Zak Brown doet reeks bijzondere uitspraken | GPFans Recap
- Gisteren 21:51
Verstappen en Tsunoda bezoeken Red Bull-fabriek om seizoen af te sluiten | F1 Shorts
- Gisteren 21:07
- 44
Alonso verduidelijkt timing Newey-aankondiging: "Heeft niets met 2025 te maken"
- Gisteren 20:30
Jack Plooij: 'Marko onder druk gezet te vertrekken wegens gezichtsverlies bij jonge fans'
- Gisteren 19:37
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november