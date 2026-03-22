The FIA logo is pictured in front of a Chinese flag

The FIA logo is pictured in front of a Chinese flag — Foto: © IMAGO x GPFANS
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van China

Redactie

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Japan.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Strafpunten richting de Grand Prix van Japan

Tijdens het sprintweekend in China werden er verschillende straffen uitgedeeld. Alexander Albon kreeg een reprimande voor een overtreding bij een oefenstart na de vrije training. Kimi Antonelli moest een tijdstraf van 10 seconde incasseren, nadat hij in de zijkant van Isack Hadjar was gereden tijdens de openingsronde van de Sprint. Sergio Pérez kreeg een extra 5 seconde aan zijn broek voor het te hard rijden achter de safety car. Alpine ging op de bon voor 5000 euro voor het naar buiten sturen van Pierre Gasly in onveilige omstandigheden. Esteban Ocon tikte zichzelf en Franco Colapinto in de rondte op de zondag en kreeg daar een tijdstraf van 10 seconde voor.

Opnieuw werden er geen strafpunten uitgedeeld. De eerste strafpunten van de huidige coureurs komen pas halverwege april te vervallen.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
George Russell0
Kimi Antonelli5Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025		2
2
1		29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026		Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Charles Leclerc1Hongarije 202513 aug. 2026Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
Lewis Hamilton3Nederland 2025
São Paulo 2025		2
1		31 aug. 2026
9 nov. 2026		Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri4Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025		2
2		6 juli 2026
9 nov. 2026		Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen3Spanje 202531 juni 2026Veroorzaken botsing met Russell
Isack Hadjar0

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman10Monaco 2025 (VT2)
Groot-Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
4
2
1
1		23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden, crashen onder rood
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon1Italië 202517 sep. 2026Buiten de baan duwen Stroll

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson6Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
2
1
1
1		13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso
Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Arvid Lindblad0

Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly2Hongarije 202523 aug. 2026Veroorzaken botsing met Sainz
Franco Colapinto1Oostenrijk 2025129 juni 2026Buiten de baan duwen Piastri

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz4Bahrein 2025
Austin 2025		2
2		13 apr. 2026
19 okt. 2026		Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Antonelli

Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll6Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
2
2
1		23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting

Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan4China 2025 (Sprint)
China 2025		2
2		22 mrt. 2026
23 mrt. 2026		Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar
Yuki Tsunoda8Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
2
1
2
1		14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026
7 dec. 2026		Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting

Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
Ontdek het op Google Play
x