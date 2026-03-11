Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van China.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Strafpunten richting de Grand Prix van China

Tijdens de seizoensopener werden er verschillende straffen uitgedeeld. Zo kregen Mercedes en Alpine ieder een boete voor het naar buiten sturen van, respectievelijk, Kimi Antonelli en Pierre Gasly in onveilige omstandigheden. Er zaten namelijk nog onderdelen op de auto die de garage niet mochten verlaten. Franco Colapinto moest een stop-and-go incasseren vanwege een overtreding bij de startprocedure.

Strafpunten werden er niet uitgedeeld. De eerste strafpunten komen pas halverwege april te vervallen.

Mercedes

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden George Russell 0 – – – – Kimi Antonelli 5 Oostenrijk 2025

Nederland 2025

Italië 2025 2

2

1 29 juni 2026

31 aug. 2026

7 sep. 2026 Veroorzaken botsing met Verstappen

Veroorzaken botsing met Leclerc

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 1 Hongarije 2025 1 3 aug. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell Lewis Hamilton 3 Nederland 2025

São Paulo 2025 2

1 31 aug. 2026

9 nov. 2026 Te hard rijden onder geel

Veroorzaken botsing met Colapinto

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 4 Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025 2

2 6 juli 2026

9 nov. 2026 Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car

Veroorzaken botsing met Antonelli

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 3 Spanje 2025 3 1 juni 2026 Veroorzaken botsing met Russell Isack Hadjar 0 – – – –

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 10 Monaco 2025 (VT2)

Groot-Brittannië 2025 (VT3)

Italië 2025

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

4

2

1

1 23 mei 2026

5 juli 2026

7 sep. 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Inhalen Sainz onder rode vlag

Te hard rijden, crashen onder rood

Veroorzaken botsing met Sainz

Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 1 Italië 2025 1 7 sep. 2026 Buiten de baan duwen Stroll

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Liam Lawson 6 Bahrein 2025

Bahrein 2025

Miami 2025 (Sprint)

São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

2

1

1

1 13 apr. 2026

13 apr. 2026

3 mei 2026

8 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Veroorzaken botsing met Hülkenberg

Veroorzaken botsing met Alonso

Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman Arvid Lindblad 0 – – – –

Audi

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 2 Hongarije 2025 2 3 aug. 2026 Veroorzaken botsing met Sainz Franco Colapinto 1 Oostenrijk 2025 1 29 juni 2026 Buiten de baan duwen Piastri

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 3 Azerbeidzjan 2025

Las Vegas 2025 2

1 21 sep. 2026

22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 4 Bahrein 2025

Austin 2025 2

2 13 apr. 2026

19 okt. 2026 Buiten de baan duwen Antonelli

Veroorzaken botsing met Antonelli

Cadillac

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 0 – – – – Sergio Pérez 0 – – – –

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 6 Monaco 2025 (VT1)

Canada 2025

Austin 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

2

2

1 23 mei 2026

14 juni 2026

18 okt. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Leclerc

Buiten de baan duwen van Gasly

Veroorzaken botsing met Ocon

Meermaals veranderen van richting

Niet langer actieve coureurs

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Jack Doohan 4 China 2025 (Sprint)

China 2025 2

2 22 mrt. 2026

23 mrt. 2026 Veroorzaken botsing met Bortoleto

Buiten de baan duwen Hadjar Yuki Tsunoda 8 Canada 2025 (VT3)

Oostenrijk 2025

Groot-Brittannië 2025

São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

2

1

2

1 14 juni 2026

29 juni 2026

6 juli 2026

9 nov. 2026

7 dec. 2026 Inhalen Piastri onder rode vlag

Veroorzaken botsing met Colapinto

Veroorzaken botsing met Bearman

Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

