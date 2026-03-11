Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Australië
De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van China.
Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.
Strafpunten richting de Grand Prix van China
Tijdens de seizoensopener werden er verschillende straffen uitgedeeld. Zo kregen Mercedes en Alpine ieder een boete voor het naar buiten sturen van, respectievelijk, Kimi Antonelli en Pierre Gasly in onveilige omstandigheden. Er zaten namelijk nog onderdelen op de auto die de garage niet mochten verlaten. Franco Colapinto moest een stop-and-go incasseren vanwege een overtreding bij de startprocedure.
Strafpunten werden er niet uitgedeeld. De eerste strafpunten komen pas halverwege april te vervallen.
Mercedes
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|George Russell
|0
|–
|–
|–
|–
|Kimi Antonelli
|5
|Oostenrijk 2025
Nederland 2025
Italië 2025
|2
2
1
|29 juni 2026
31 aug. 2026
7 sep. 2026
|Veroorzaken botsing met Verstappen
Veroorzaken botsing met Leclerc
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Albon
Ferrari
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Charles Leclerc
|1
|Hongarije 2025
|1
|3 aug. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Russell
|Lewis Hamilton
|3
|Nederland 2025
São Paulo 2025
|2
1
|31 aug. 2026
9 nov. 2026
|Te hard rijden onder geel
Veroorzaken botsing met Colapinto
McLaren
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Lando Norris
|0
|–
|–
|–
|–
|Oscar Piastri
|4
|Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
|2
2
|6 juli 2026
9 nov. 2026
|Onvoorspelbaar rijgedrag achter safety car
Veroorzaken botsing met Antonelli
Red Bull Racing
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Max Verstappen
|3
|Spanje 2025
|3
|1 juni 2026
|Veroorzaken botsing met Russell
|Isack Hadjar
|0
|–
|–
|–
|–
Haas
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Ollie Bearman
|10
|Monaco 2025 (VT2)
Groot-Brittannië 2025 (VT3)
Italië 2025
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|2
4
2
1
1
|23 mei 2026
5 juli 2026
7 sep. 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Inhalen Sainz onder rode vlag
Te hard rijden, crashen onder rood
Veroorzaken botsing met Sainz
Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
|Esteban Ocon
|1
|Italië 2025
|1
|7 sep. 2026
|Buiten de baan duwen Stroll
Racing Bulls
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Liam Lawson
|6
|Bahrein 2025
Bahrein 2025
Miami 2025 (Sprint)
São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
2
1
1
1
|13 apr. 2026
13 apr. 2026
3 mei 2026
8 nov. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Veroorzaken botsing met Hülkenberg
Veroorzaken botsing met Alonso
Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
|Arvid Lindblad
|0
|–
|–
|–
|–
Audi
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Nico Hülkenberg
|0
|–
|–
|–
|–
|Gabriel Bortoleto
|2
|Las Vegas 2025
|2
|22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Stroll
Alpine
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Pierre Gasly
|2
|Hongarije 2025
|2
|3 aug. 2026
|Veroorzaken botsing met Sainz
|Franco Colapinto
|1
|Oostenrijk 2025
|1
|29 juni 2026
|Buiten de baan duwen Piastri
Williams
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Alexander Albon
|3
|Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025
|2
1
|21 sep. 2026
22 nov. 2026
|Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
|Carlos Sainz
|4
|Bahrein 2025
Austin 2025
|2
2
|13 apr. 2026
19 okt. 2026
|Buiten de baan duwen Antonelli
Veroorzaken botsing met Antonelli
Cadillac
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Valtteri Bottas
|0
|–
|–
|–
|–
|Sergio Pérez
|0
|–
|–
|–
|–
Aston Martin
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Fernando Alonso
|0
|–
|–
|–
|–
|Lance Stroll
|6
|Monaco 2025 (VT1)
Canada 2025
Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
|1
2
2
1
|23 mei 2026
14 juni 2026
18 okt. 2026
7 dec. 2026
|Veroorzaken botsing met Leclerc
Buiten de baan duwen van Gasly
Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Niet langer actieve coureurs
|Coureur
|Totaal
|Waar
|Punten
|Vervaldatum
|Reden
|Jack Doohan
|4
|China 2025 (Sprint)
China 2025
|2
2
|22 mrt. 2026
23 mrt. 2026
|Veroorzaken botsing met Bortoleto
Buiten de baan duwen Hadjar
|Yuki Tsunoda
|8
|Canada 2025 (VT3)
Oostenrijk 2025
Groot-Brittannië 2025
São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025
|2
2
1
2
1
|14 juni 2026
29 juni 2026
6 juli 2026
9 nov. 2026
7 dec. 2026
|Inhalen Piastri onder rode vlag
Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Bearman
Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
