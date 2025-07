Mercedes-teambaas Toto Wolff wil in Hongarije sportieve revanche nemen na het debacle in België. Waar de race in Canada nog werd gewonnen, zijn er in de drie races daarna slechts 21 punten gescoord. De Oostenrijker wil daar op de Hungaroring verandering in brengen.

Hoewel George Russell in België nog als vijfde over de streep kwam, moest Kimi Antonelli genoegen nemen met de zestiende plek. De jongeling van Mercedes zit al een tijdje in een iets mindere fase, waarbij het raceweekend in Spa-Francorchamps het absolute dieptepunt vormde. Antonelli gaf daarbij aan dat hij momenteel het vertrouwen in de W16 mist. Ook Russell was achteraf niet tevreden. Hij stelde dat Mercedes grondig moet onderzoeken waarom de wagen niet tot leven komt in koelere omstandigheden, omstandigheden waarin het team normaal gesproken juist uitblinkt. Daarnaast wees hij in België, in gesprek met onder andere GPFans, op een topoverleg dat afgelopen week plaatsvond in de fabriek, om te achterhalen wat er precies aan de hand is met de auto.

Artikel gaat verder onder video

Met goed gevoel de zomerstop ingaan

In het persbericht van Mercedes legt de teambaas uit dat er de afgelopen dagen veel werk is verzet om goed voor de dag te komen in Hongarije: "Na een lastig weekend in België willen we in Hongarije een competitiever optreden neerzetten. Onze prestaties in de afgelopen races waren niet op het niveau dat we van onszelf verwachten, en we hebben werk gepland om zowel te begrijpen waarom dat zo is als om het dit weekend aan te pakken." Na het overleg in Brackley wil het team de zomerstop goed ingaan: "Het team heeft de dagen sinds Spa keihard gewerkt om dit werk te optimaliseren, met als doel het zomerreces in te gaan met een positief resultaat in Boedapest."

Gerelateerd