Het sprintweekend in België staat voor de Formule 1 op het punt van beginnen. Om 12:30 uur vindt de eerste en enige vrije training plaats op Circuit Spa-Francorchamps. De teams hebben aan de FIA doorgegeven welke updates ze dit weekend hebben meegenomen.

McLaren testte in Silverstone een nieuwe vloer, en teambaas Andrea Stella gaf eerder al aan dat deze dit weekend op de wagens van Lando Norris en Oscar Piastri wordt gemonteerd. Daarnaast deelde het team met de FIA dat er ook een nieuwe achtervleugel op de MCL39 zit. Het gaat om een circuitspecifieke achtervleugel, ontworpen om minder luchtweerstand (drag) te genereren op de rechte stukken. Volgens het team betreft het een 'low-downforce'-achtervleugel.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari heeft drie updates bij de FIA gemeld. De langverwachte nieuwe achterwielophanging is geïntroduceerd, en daarnaast is er ook een nieuwe achtervleugel. "Deze herziening van de geometrie van de achterwielophanging leidde tot een heroptimalisatie van de draagarmprofielen en van de onderste en bovenste vleugelelementen, met als doel de aerodynamische efficiëntie te maximaliseren," aldus het team.

Red Bull

Red Bull heeft een flink pakket aan nieuwe onderdelen meegenomen. Zo is er een nieuwe voorvleugel, zijn de luchtinlaten van de sidepods aangepast, is de motorkap gewijzigd, is de voorwielophanging geoptimaliseerd voor een betere luchtstroom, en is het bodywork bij de achterwielen aangepast. Een deel van deze updates is gericht op de betrouwbaarheid van de RB21, maar over de nieuwe voorvleugel zegt Red Bull: "De geometrische aanpassingen wijzigen de drukverdeling over voornamelijk de eerste twee elementen van de samengestelde vleugel, waardoor de totale belasting van het geheel toeneemt."

Mercedes arriveert ook met updates in België. Bij de Zilverpijlen gaat het om een nieuwe voorvleugel én aanpassingen aan het bodywork rond de achterwielen. "Het naar binnen verplaatsen van de rand van de remtrommel verhoogt de wervelsterkte die van de bovenrand afkomt, wat resulteert in meer outwash en een betere controle over de bovenste turbulentie achter de achterband," aldus Mercedes.

Aston Martin

Aston Martin heeft eveneens flink wat nieuwe onderdelen meegenomen. Er zijn twee voorvleugels beschikbaar: één circuitspecifieke en één bedoeld om de totale belasting van de wagen te vergroten. Mogelijk krijgen Fernando Alonso en Lance Stroll elk een andere specificatie om te testen. Ook de neus van de AMR25 is iets aangepast, en daarnaast zijn er een nieuwe achtervleugel en beamwing gemonteerd.

Alpine

Alpine houdt het bij twee upgrades: een nieuwe beamwing en een nieuwe achtervleugel. Beide onderdelen zijn circuitspecifiek en dit weekend op de auto's gemonteerd.

Racing Bulls

Racing Bulls zijn ook niet met lege handen naar Spa gekomen. Er is een nieuwe achtervleugel, het bodywork rond de achterbanden is aangepast, en ook de diffuser is gewijzigd om de luchtstroom te verbeteren.

Williams heeft eveneens een aantal verbeteringen doorgevoerd. De vloer en de vloerranden zijn aangepast, en ook de luchthappers van de sidepods zijn gewijzigd om de luchtstroom te optimaliseren. Daarnaast is er een nieuwe motorkap geïntroduceerd, die de luchtstroom richting de achtervleugel moet verbeteren.

Het team van Haas en Kick Sauber hebben geen nieuwe onderdelen ingediend bij de FIA.

Gerelateerd