De Formule 1 hervat haar 2025-seizoen dit weekend op het circuit van Spa-Francorchamps in Belgié. Het belooft een spectaculair raceweekend te worden, want niet alleen krijgt Max Verstappen een groot updatepakket op zijn Red Bull, ook wordt er regen verwacht in de Belgische Ardennen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het sprintformat dat dit weekend terugkeert. Alles wat je moet weten over dit F1-weekend vind je in dit artikel: waar gratis kijken op tv, het weerbericht, circuitinformatie en het laatste nieuws.

Er staan dit seizoen zes sprintweekenden op de kalender van de Formule 1 en de eerstvolgende staat gepland voor aankomend weekend, in België. Van vrijdag 25 juli t/m zondag 27 juli zal er volop actie te zien zijn op het geliefde circuit van Spa-Francorchamps in Stavelot. Na een rustperiode van twee weken mogen de teams en coureurs dit weekend dus weer vol aan de bak. En niet alleen het sprintformat zorgt voor een verhoogde intensiteit, maar ook het weer lijkt nog een extra uitdaging te gaan toevoegen aan het raceweekend. Er wordt vooralsnog de nodige neerslag verwacht in de Belgische Ardennen. Tevens zijn er verschillende teams die updates meenemen, waaronder het Red Bull Racing van Verstappen. Kan de Nederlandse wereldkampioen in Spa laten zien dat hij nog niet moet worden afgeschreven als titelkandidaat voor 2025? Waar je de GP van België gratis kunt kijken op tv, wat het weerbericht en het laatste F1-nieuws is en op welke tijden er wordt gereden, hebben we allemaal in dit artikel voor je op een rij gezet.

Tijden F1: Hoe laat is de GP van België op Spa?

Laten we beginnen met het tijdschema van de F1 in België. Zoals gezegd staat het raceweekend gepland van 25 t/m 27 juli aanstaande. Omdat het een sprintweekend betreft, krijgen we maar één vrije training voorgeschoteld. Daarna moeten de coureurs serieus aan de bak, te beginnen met een kwalificatie voor de Sprint op vrijdag. Op zaterdag hebben we dan zowel de sprintrace als de kwalificatie voor de hoofdrace. Op zondag staat dan de allesbeslissende Grand Prix op het programma. Hoe laat de F1-sessies allemaal beginnen, vind je in het tijdschema hieronder. Je kunt ook dit artikel lezen voor het volledige programma voor de Grand Prix van België op Spa.

F1 Grand Prix België Datum Tijd Eerste vrije training 25 juli 2025 12:30 - 13:30 Sprintkwalificatie 25 juli 2025 16:30 - 17:14 Sprintrace 26 juli 2025 12:00 - 13:00 Kwalificatie 26 juli 2025 16:00 - 17:00 Race 27 juli 2025 15:00 - 17:00

F1 Spa op tv: kijk de GP van België gratis live op televisie

Om een Grand Prix live te kunnen volgen, moet je in Nederland doorgaans een abonnement hebben bij Viaplay of F1 TV Pro, maar voor aankomend weekend is er goed nieuws: de F1 Grand Prix van België kun je volledig gratis live bekijken op je televisie. De eerste vrije training kijk je via Viaplay TV, terwijl de sprintkwalificatie gratis wordt uitgezonden op de Vlaamse tv-zender VRT Canvas. Deze zender vind je gewoon bij je Nederlandse televisieaanbieder, zoals Ziggo, KPN of Odido. De Sprint wordt gratis en live uitgezonden op VRT 1, terwijl de kwalificatie voor de hoofdrace weer te zien is op VRT Canvas. Op laatstgenoemde zender kijk je op zondag ook de Grand Prix volledig gratis en live. RTL Deutschland zendt de kwalificatie en hoofdrace ook gratis uit. Hieronder zie je op welk kanaal je bij jouw tv-aanbieder moet afstemmen om de F1 live op tv te kijken.

Aanbieder Viaplay TV VRT 1 VRT Canvas RTL Deutschland Kanaalnummers Ziggo Ja Ja Ja Ja Viaplay: kanaal 200+

VRT 1: kanaal 51

Canvas: kanaal 52

RTL DE: kanaal 58 KPN Ja Ja Ja Ja Viaplay: kanaal 200+

VRT 1: kanaal 14

Canvas: kanaal 15

RTL DE: kanaal 47 Odido Ja Ja Ja Ja In standaardpakket (kanaalnummer kan variëren) Delta Ja Ja Ja Ja In standaardpakket (controleer zenderlijst) Canal Digitaal Ja (via app) Ja Ja Ja VRT 1: kanaal 60

Canvas: kanaal 61

RTL DE: kanaal 68 (via satelliet) NLZIET Nee Ja Ja Nee Online-only streaming (geen kanaalnummers) Digitenne Nee Ja Ja Nee VRT 1: kanaal 14

Canvas: kanaal 15

Weerbericht F1 België: regenachtig sprintweekend op komst

Het belooft een bijzonder interessant raceweekend te worden op Spa-Francorchamps. De laatste weersvoorspellingen laten namelijk zien dat we een uiterst wisselvallig weekend tegemoet gaan in de Belgische Ardennen. Regen, bewolking en zonnestralen zullen elkaar afwisselen, zo lijkt het. Op vrijdag en zondag is de kans op neerslag het grootst. De Sprint en de kwalificatie voor de hoofdrace lijken daarentegen dan weer droog te gaan verlopen. De F1-teams zullen dus goed moeten nadenken over hun afstelling en de strategie. Het meest actuele weerbericht voor de F1 in België zie je hieronder.

Dag Datum Temperatuur Weer overdag Neerslagkans Donderdag 24 juli 18°C / 11°C Bewolking met grote kans op regen 75% Vrijdag 25 juli 21°C / 12°C Reële kans op regen in de middag en avond 65% Zaterdag 26 juli 21°C / 12°C Zon en bewolking, kleine kans op regen 10% Zondag 27 juli 17°C / 10°C Bewolkt en zeer grote kans op regen 90%

Circuit Spa-Francorchamps: wat moet je weten over deze baan

Het Circuit de Spa-Francorchamps is een iconisch circuit op de kalender van de Formule 1. De eerste officiële Grand Prix werd al in 1925, 100 jaar geleden, op deze baan verreden. Max Verstappen boekte op deze baan zijn grootste successen in 2021, 2022 en 2023, toen hij de race wist te winnen. Afgelopen jaar ging de overwinning naar Lewis Hamilton, toen nog in dienst van Mercedes. Het circuit van Spa-Francorchamps, dat een totaal van 19 bochten kent, ligt in de Ardennen, ongeveer 20km ten zuidoosten van Spa. De baan ligt in een heuvelachtig en bebost gebied en slingert letterlijk door de bossen heen, at zorgt voor een unieke en sfeervolle setting. Vanwege de ligging krijgen coureurs ook te maken met hoogteverschillen. Het microklimaat in deze regio zorgt voor snelle weersveranderingen en dat maakt een raceweekend hier des te interessanter.

Ga je dit weekend als fan richting het circuit, dan kun je het beste via de E25/E42 rijden. Zorg dat je vooraf een parkeerticket koopt, want voor de Grand Prix van België in Spa geldt betaald parkeren. Afhankelijk van je tickets kies je voor een parkeerplek in de gele, blauwe, rode of groene zone. Vanaf de parkeerplaats kun je dan te voet of per pendeldienst richting de ingang van het circuit. Het is ook aan te raden om goede schoenen te dragen, want een weekendje Spa zorgt doorgaans voor flink wat kilometers in de benen. Een poncho is ook altijd handig om bij je te hebben in dit gebied.

Het iconische circuit van Spa-Francorchamps

F1 nieuws: de laatste ontwikkelingen rondom de GP van België

Verstappen en Red Bull met updatepakket op Spa

Verstappen krijgt op Spa de beschikking over een nieuw updatepakket van Red Bull. Zo wordt er onder meer een nieuwe voorvleugel geïnstalleerd op de RB21 van de Nederlander. Red Bull hoopt hiermee dichter bij McLaren te kunnen komen, zo liet dr. Helmut Marko al weten. McLaren zelf komt echter ook met verbeteringen. Zij brengen een nieuwe vloer mee naar Spa.

Laurent Mekies begint aan avontuur als Red Bull-teambaas in België

Tevens wordt het in België het eerste weekend waar Laurent Mekies aan het roer staat als teambaas van Red Bull Racing. De 48-jarige Fransman schuift dan ook aan bij de FIA-persconferentie en zal daar ongetwijfeld meer los laten over zijn plannen met het team voor de komende periode. Naast Mekies, zijn ook Ayao Komatsu van Haas en Jonathan Wheatley van KICK-Sauber opgeroepen voor het persmoment op vrijdag.

Ferrari komt met nieuwe achterwielophanging op Spa

Vanzelfsprekend zullen veel ogen dit weekend weer gericht zijn op McLaren en Red Bull, maar ook Ferrari hoopt zich in de schijnwerpers te kunnen rijden. De Italiaanse renstal heeft namelijk - met succes - getest met een nieuwe achterwielophanging en deze wordt nu ook geïntroduceerd op Spa. Onder meer één van de wishbone-stangen zou een paar centimeter lager liggen dan voorheen. Dit zou het zogenoemde extreme anti-dive effect moeten veroorzaken.

Verstappen komt niet met Mercedes-aankondiging op Spa

Er klonken geruchten dat Verstappen op Spa een speciaal persmoment zou inlassen om - zo werd aangenomen - zijn overstap naar Mercedes aan te kondigen. Niets wijst er echter op dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Er staat vooralsnog geen extra persmoment ingeroosterd en dit werd ook door Jos Verstappen bevestigd bij GPFans. Op het Instagram-account van GPFans reageerde iemand op het gerucht van het persmoment van Verstappen: "Jammer dat er geen persconferentie staat gepland." Waarop Jos antwoordde: "Precies."

Jos Verstappen ontkent persmoment Max op Spa

