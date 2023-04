Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 17:44

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de plannen om een Grand Prix op het Afrikaanse continent te organiseren nog eens aangehaald, maar waarschuwt tegelijkertijd dat een aantal historische races mogelijk hun plek op de kalender kwijtraken.

De laatste tijd doen geruchten dat de koningsklasse van de autosport terug wil keren naar Circuit Kyalami in Zuid-Afrika steeds vaker de ronde, en die speculatie wordt kracht bijgezet door Domenicali. De Italiaan heeft recent meerdere keren op laten tekenen dat de Formule 1 een wereldkampioenschap is, en daarom alle continenten aan zou moeten doen. Het terugbrengen van de Grand Prix van Zuid-Afrika zou waarschijnlijk door zowel veel fans als coureurs zelf goed ontvangen worden, maar er is ook een keerzijde. De racekalender van de Formule 1 is inmiddels bomvol, en dat betekent dat andere bestemmingen plaats zouden moeten maken.

Grand Prix in Afrika

Zo werd de Grand Prix van België afgelopen jaar slechts met één jaar verlengd, waardoor de race op Spa-Francorchamps op de schopstoel lijkt te zitten. Ook Monaco en één van de twee races in Italië zouden op losse schroeven staan. Domenicali heeft dan ook een panklare boodschap voor deze locaties: ga met de tijd mee, of verdwijn van de kalender. Tijdens een call met investeerders van Liberty Media ging de grote baas van de Formule 1 in op het onderwerp. "Het is geen geheim dat we naar de mogelijkheden om naar Afrika te gaan kijken, het is het enige ontbrekende continent", klonk het onder andere.

Meerdere circuits op de schopstoel

Hij vervolgde: "Om eerlijk te zijn is het niet genoeg om arrogant te zijn en te denken dat de toekomst gegarandeerd is omdat je de afgelopen honderd jaar een race hebt gehad. Ik denk dat iedereen dit begrijpt, en we zijn geen spelletje aan het spelen. We zijn transparant met hen", doelt hij op de circuits met een onzekere toekomst. "We zeggen tegen hen dat als ze op de kalender willen staan ze dingen moeten doen waarvan wij denken dat het juist is, voor ons en de Formule 1."