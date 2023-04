Wat is de Max Verstappen-regel en waarom werd deze in de Formule 1 geïntroduceerd?

Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 19:59

Max Verstappen is vandaag de dag uitgegroeid tot een grootheid binnen de Formule 1, maar met name in zijn jongere jaren was niet iedereen altijd te spreken over de razendsnelle Limburger. Zo werd in 2016 de 'Max Verstappen-regel' geïntroduceerd vanwege gevaarlijk rijgedrag.

Verstappen is nog altijd maar 25 jaar jong, maar heeft inmiddels twee wereldkampioenschappen en meerdere records achter zijn naam staan. Door de jaren heen heeft de Red Bull Racing-coureur dan ook een enorme impact op de sport gehad. Zo werd er een minimumleeftijd van achttien jaar geïntroduceerd nadat Verstappen als zeventienjarig jochie zijn debuut maakte, zien we steeds vaker jonge coureurs bij topteams en is de sport in Nederlander populairder dan ooit. Daarnaast werd er zelfs een nieuwe paragraaf in de reglementen opgenomen dankzij de Nederlander: de zogenaamde Max Verstappen-regel.

Onvrede bij de concurrentie

Al snel na zijn Formule 1-debuut in 2015 gooide Verstappen hoge ogen met zijn gewaagde inhaalacties, indrukwekkende snelheid en opvallende - en soms ietwat te agressieve - rijstijl. Vandaag de dag is de Nederlander dan ook één van de meest gevreesde coureurs op de grid. Dit vanwege zijn uitstekende performance op het circuit, maar ook door de ontwikkeling en groei die hij heeft doorgemaakt. Het is niet meer dan logisch dat je als zestienjarige Formule 1-coureur nog het nodige moet leren en ontdekken, maar toch waren in zijn jongere jaren niet alle overige coureurs altijd even blij met de Limburger.

Verstappen bewoog ter verdediging namelijk regelmatig tijdens het remmen, wat het voor de achteropkomende coureur enorm lastig maakte om hem te passeren. Het was echter ook gevaarlijk. Als een coureur bijvoorbeeld aan de rechterkant van de remzone begint met remmen, zal de achteropkomende coureur proberen links aan voorbij te gaan. Als er door de voorop rijdende coureur dan plots ook naar links bewogen wordt, is de kans op brokken groot. De FIA introduceerde daarom in 2016 de regel dat als een coureur bewoog tijdens het remmen, dit direct bij de stewards zou worden neergelegd: de zogenaamde Max Verstappen-regel. Zo stond het niet in het reglement, maar zo werd het wel door iedereen genoemd.

Verstappen in 2016

Aanpassing Max Verstappen-regel

Het seizoen hierop kwam de FIA echter alweer gedeeltelijk terug op deze regel. Het motorsportorgaan realiseerde zich dat de coureurs meer vrijheid nodig hadden in hun verdedigende tactieken, en versoepelde de afspraak daarom iets: "Eerder zeiden we dat iedere beweging tijdens het remmen onderzocht zou worden", vertelde de inmiddels overleden Charlie Whiting daar destijds over. "Nu hebben we een eenvoudige regel die zegt dat als een coureur onregelmatig beweegt, onnodig langzaam rijdt of zich gedraagt ​​op een manier waarmee een andere coureur in gevaar wordt gebracht, hij zal worden onderzocht. Het is nu dus een hele brede regel."

In 2019 kwam de regel nog eens ter sprake. Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean wilde als destijds als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) dat er weer strenger op bewegen tijdens het remmen zou worden gecontroleerd, zoals dat destijds in 2016 werd afgesproken. Sindsdien is er eigenlijk nooit meer over deze regel gesproken, al is hij door de sport ook nooit officieel uit de boeken gehaald.