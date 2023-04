Remy Ramjiawan

Donderdag 13 april 2023 13:01 - Laatste update: 13:02

Volgens Gerhard Berger zit Lewis Hamilton met hetzelfde dilemma als zijn grote held Ayrton Senna. De Braziliaan overwoog de overstap naar Ferrari in zijn carrière, maar volgens Berger zag Senna daar geen mogelijkheid om te winnen en twijfelt Hamilton om dezelfde redenen.

Hoewel er officieel niets speelt tussen Hamilton en Ferrari is de link niet zo vergezocht. De renstal uit Maranello kiest normaliter voor oud-kampioenen om de kar te trekken bij Ferrari. Met Carlos Sainz en Charles Leclerc aan boord heeft de Italiaanse formatie weliswaar een veelbelovend duo achter het stuur, maar voorlopig heeft Ferrari geen kopman zoals Michael Schumacer dat in zijn dagen was of zoals Sebastian Vettel fungeerde in zijn tijd bij het rode team. Daarnaast heeft Hamilton in het verleden samengewerkt met teambaas Frédéric Vasseur en laatstgenoemde heeft tegenwoordig de touwtjes in handen bij de Scuderia.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vasseur wijst naar DRS-voordeel Red Bull: "Ze doen iets anders en beter dan de rest"

'Misschien kan hij het probleem bij Ferrari oplossen'

In gesprek met Kronen Zeitung gaat Berger in de op de geruchten rondom een mogelijke overstap van de zevenvoudig kampioen naar het team uit Maranello. "Iedere coureur wil een keer voor Ferrari rijden. En bijna alle goede zijn er geweest. Ayrton Senna ging alleen niet naar de Scuderia omdat hij wist: Ik kan daar nooit winnen. Misschien voelt Lewis hetzelfde", zo trekt Berger de vergelijking. Het ligt volgens de Oostenrijker vooral aan de mogelijkheden bij de andere teams, mocht Mercedes geen winnende auto leveren in de toekomst. "Als hij geen competitieve auto krijgt bij Mercedes, als hij geen plaats ziet bij Red Bull Racing, dan denkt hij misschien: Ik wil nog niet stoppen, ik wil het opnieuw proberen bij Ferrari. Misschien kan ik het oplossen."

'Loyaliteit betekent niets in de Formule 1'

Hamilton heeft zich in het verleden een aantal keren uitgesproken over zijn band met Mercedes. De 38-jarige Brit heeft zes van zijn zeven titels samen met het team uit Brackley weten te pakken en teambaas Toto Wolff hoopt nog altijd dat de achtste titel met de Zilverpijlen wordt behaald. Ook Berger kijkt naar de loyaliteit van Hamilton, maar de Oostenrijker kent ook de wetten van de Formule 1. "Lewis benadrukt dat hij zijn Mercedes-familie nooit zou verlaten, maar dat betekent niets in de Formule 1. Niemand geeft daar de kaarten prijs!"