Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 14:47 - Laatste update: 14:54

Volgens Tim Coronel hoeven we niet gek op te kijken als later zal blijken dat Mattia Binotto zelf is opgestapt bij Ferrari. Afgelopen november bracht Ferrari naar buiten dat het afscheid zou nemen van de teambaas die de leiding had vanaf 2019 en werd een aangekondigd ontslag medegedeeld en daar twijfelt Coronel aan.

Inmiddels is de van Alfa Romeo overgekomen Frédéric Vasseur aan de slag gegaan. Het geluk wil echter nog niet de kant van de Fransman opvallen, want het team heeft na drie races slechts 26 punten weten te verzamelen. Maar niet alleen op het sportieve vlak komt het team nog niet lekker voor de dag, ook binnen de renstal zou het rommelen. David Sanchez is bij het team uit Maranello vertrokken en hoewel er van tevoren werd gesproken over een betrouwbaardere auto, lijkt dat tot op heden ook nog niet zo te zijn. Vooralsnog moet Ferrari flink aan de weg timmeren, wil het weer een serieuze gooi naar de titel gaan doen.

'Binotto had het best goed voor elkaar'

In gesprek met GPFans kijkt Coronel naar de situatie bij de Scuderia en merkt daarbij op dat Binotto eigenlijk niet zo slecht werk heeft afgeleverd. Ferrari stond in 2022 na drie races stevig bovenaan, maar dat had natuurlijk ook te maken met de uitvalbeurten van de concurrentie. Toch was de F1-75 tijdens de kwalificatie een ware uitdager en dat SF-23 is dat voorlopig niet. "Vasseur moet natuurlijk even de tijd krijgen, laten we even wel zijn. Maar Binotto had het achteraf best wel goed op de rit. Ik vind het niet des Ferrari's om Binotto weg te sturen, misschien is hij zelf wel weggegaan omdat hij het met bepaalde dingen niet eens was", zo speculeert Coronel.

Mattia Binotto

Vasseur moet tijd krijgen

Ferrari kwam vorig jaar sterk uit de startblokken en hoewel het team naarmate het seizoen verder wegviel, was het zeker in de beginfase van het jaar de grote titelrivaal van Red Bull Racing. Uiteindelijk rommelt het binnen Ferrari altijd wel als de resultaten tegenvallen en Coronel hoopt vooral dat Vasseur de vrije hand krijgt om het team naar zijn wens in te delen. "In een team moet je natuurlijk wel de vrije hand hebben om succes te creëren. Ferrari kan geen kant meer op. Ze hebben nu Vasseur, als Vasseur een kant op gaat, dan moet Ferrari ja zeggen, pas dan gaat hij een kans krijgen", zegt Coronel. Toch vraag de 51-jarige coureur wel om wat tijd, want het tij is niet zomaar gekeerd. "Maar dat is niet van de ene op de andere dag. Ferrari begint het seizoen normaal gesproken fantastisch en dan vallen ze wat weg. Als ze nu nog verder wegvallen, halleluja", aldus Coronel.

Bekijk hier het volledige interview met Tim Coronel.