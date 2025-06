De broer van voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes is op borgtocht vrijgelaten, zo meldt PlanetF1. In april 2027 mag William Oakes voor de rechter uitleggen hoe hij aan grote hoeveelheden crimineel geld is gekomen.

De bal ging aan het rollen toen Oliver Oakes eerder dit seizoen plotseling ontslag nam bij Alpine. Kort daarna werd bekend dat zijn broer werd aangeklaagd wegens het overdragen van ‘crimineel vermogen’. William Oakes zou naar verluidt 831.885 Britse pond, 46.120 euro en 10.000 Amerikaanse dollar op zak hebben gehad.

William alweer aan de slag gegaan voor Hitech GP

Inmiddels is William al tweemaal voor de rechter verschenen in Northampton. Daar heeft hij zijn onschuld bepleit en om borgtocht gevraagd, die uiteindelijk werd toegekend. Het proces vindt plaats in april 2027 en William is inmiddels weer in dienst bij Hitech Grand Prix, waar hij de rol van directeur vervult.

